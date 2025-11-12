Stres a emoční stavy ovlivňují dlouhodobou psychiku i fyzický stav těla. Výrazně určují i stravovací návyky člověka. Podle dosavadního vědeckého bádání jde o nepřímý vztah. Některé z nás vybízejí vypjaté stavy k jídlu více, jiné méně. Nejznámější typ chování pod jejich vlivem je známý jako emoční přejídání. V důsledku vede k nezdravým výkyvům v tělesné hmotnosti a k poruchám příjmu potravy. Když někdo extrémně tloustne nebo hubne, působí to na něj i v opačném směru – emoce z toho, jak se mění tělesná váha, snižují schopnost porozumět si, přijímat vlastní fyzickou podstatu, zvládat emoce. Člověku klesá sebevědomí a dostává se do začarovaného kruhu – stravuje se opět pod vlivem emocí.
