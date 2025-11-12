Necelých šest desítek čerstvě atestovaných psychiatrů z pražské a plzeňské lékařské fakulty dostalo před nedávnem úkol. Do rukou jim přišel popis projevů chování mladého chlapce s anonymním dotazníkem a prosbou o hodnocení, co by si s ním počali. Takřka všichni novopečení lékaři (94 procent) u chlapce diagnostikovali psychiatrickou poruchu, 62 procent z nich doporučilo farmakoterapii, nejčastěji antidepresiva a antipsychotika, a 19 procent z nich dokonce indikovalo okamžitou hospitalizaci.
Proč je to zajímavé? Protože nově atestovaní psychiatři netušili, že popis chlapce byl výtahem z třetí kapitoly slavného románu Dobrodružství Toma Sawyera od spisovatele Marka Twaina. Mladíka, kterého generace čtenářů znají jako sympatického rošťáka, by novopečení čeští psychiatři poslali na léčení. Svědčí to o úplně jiné míře citlivosti, se kterou dnešní doba nahlíží na projevy chování mladých lidí. I o tomhle tématu jsme si v aktuálním čísle Ekonomu povídali s psychiatrem Petrem Popovem.
