Když má psychiatr Petr Popov říct, jak se za jeho dlouholetou kariéru změnil svět závislostí, neváhá a okamžitě vypálí: „Dramaticky se zvýšil počet žen, které mají vážný problém s alkoholem.“ Česko je specifické také v tom, že je tu extrémní množství žen závislých na lécích, výrazně vedou nad muži, kteří jinak podléhají různým lákadlům častěji. Přetrvává významné postavení alkoholu mezi návykovými látkami a roste obliba kokainu, jehož cena už se vyrovnala s pervitinem, dalším typicky domácím závislostním produktem.

S primářem Sanatoria Libella jsme si povídali i o tom, proč si za závislost mohou lidé sami, kolik nás jako společnost stojí a která z nich je vůbec nejnebezpečnější.

Je současnost ve vztahu k závislostem nebezpečnější, než byly doby minulé? Jsou nové závislosti hrozivější?

Spíš platí, že se spektrum závislostí neustále rozšiřuje, protože ty staré nezmizely, jenom třeba nabývají jiné podoby. Gambling znali už naši předkové, kteří v čertových obrázcích dokázali prohrát grunt. Dnes vedle toho máme také gaming, tedy závislost na počítačových hrách. Potíž je v tom, že závislosti jsou mnohem dostupnější. Když jste dřív chtěl hrát karty o peníze, musel jste se sebrat a někam jít a být také alespoň trochu movitý. Dnes chodit nikam nemusíte, hrát můžete online a vzhledem k dostupnosti všemožných půjček, které do vás různé firmy tlačí horem dolem, už ani movitý být nemusíte. Vedle toho se objevují novinky, a to nejen dříve neviděné drogy, ale i nelátkové závislosti, třeba na komunikačních technologiích.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 29 Kč měsíčně
První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67811800-drive-se-lide-k-zavislosti-dopracovali-ve-strednim-veku-ted-jsou-zavisle-i-deti  