Když má psychiatr Petr Popov říct, jak se za jeho dlouholetou kariéru změnil svět závislostí, neváhá a okamžitě vypálí: „Dramaticky se zvýšil počet žen, které mají vážný problém s alkoholem.“ Česko je specifické také v tom, že je tu extrémní množství žen závislých na lécích, výrazně vedou nad muži, kteří jinak podléhají různým lákadlům častěji. Přetrvává významné postavení alkoholu mezi návykovými látkami a roste obliba kokainu, jehož cena už se vyrovnala s pervitinem, dalším typicky domácím závislostním produktem.
S primářem Sanatoria Libella jsme si povídali i o tom, proč si za závislost mohou lidé sami, kolik nás jako společnost stojí a která z nich je vůbec nejnebezpečnější.
Je současnost ve vztahu k závislostem nebezpečnější, než byly doby minulé? Jsou nové závislosti hrozivější?
Spíš platí, že se spektrum závislostí neustále rozšiřuje, protože ty staré nezmizely, jenom třeba nabývají jiné podoby. Gambling znali už naši předkové, kteří v čertových obrázcích dokázali prohrát grunt. Dnes vedle toho máme také gaming, tedy závislost na počítačových hrách. Potíž je v tom, že závislosti jsou mnohem dostupnější. Když jste dřív chtěl hrát karty o peníze, musel jste se sebrat a někam jít a být také alespoň trochu movitý. Dnes chodit nikam nemusíte, hrát můžete online a vzhledem k dostupnosti všemožných půjček, které do vás různé firmy tlačí horem dolem, už ani movitý být nemusíte. Vedle toho se objevují novinky, a to nejen dříve neviděné drogy, ale i nelátkové závislosti, třeba na komunikačních technologiích.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.