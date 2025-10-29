Seniorů ve věku nad 65 let bude v Česku výrazně přibývat. Zatímco nyní tvoří 21 procent populace, v polovině století to bude už 28 procent . To se výrazně projeví i na trhu práce. Skoro polovina Čechů by přitom chtěla v penzi pracovat, většinou na zkrácený úvazek. Jen necelá čtvrtina si ale myslí, že zaměstnavatelé nabízejí pro seniory vhodné pracovní podmínky.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.