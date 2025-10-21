Poválečné znárodnění klíčového průmyslu před 80 lety znamenalo zásadní krok při postátnění celé domácí ekonomiky a ukončení svobodné hry tržních sil. Nešlo přitom o důsledek převzetí politické moci komunisty, došlo k němu už pár měsíců po osvobození. Tedy nikoliv v roce 1948, ale už o tři roky dříve, prostřednictvím vládou schválených a prezidentem Edvardem Benešem podepsaných dekretů, které byly vyhlášeny 25. října 1945.
Evropa jde doleva
Ve vyspělém světě rozsahem ojedinělé československé znárodnění se týkalo téměř 70 procent průmyslu, prakticky všech větších podniků. Cestu k němu sice otevřel fakt, že Československo leželo v sovětské zájmové sféře, šlo však o koncept populární v té době i ve Francii, Velké Británii, Itálii či sousedním Rakousku. Prakticky po celé poválečné Evropě politicky vychýlené doleva.
