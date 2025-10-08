Stát po třiceti letech změnil pravidla pro stravování dětí ve školních jídelnách a nový systém vyvolal ostré spory. Na jedné straně padají výrazy jako „hrozba pro tisíce dětí, chaotická vyhláška, zbytečné restrikce“ a z druhé zní, že jde o vlnu dezinformací a vliv silné lobby potravinářského průmyslu.
Novela vyhlášky o školním stravování zakazuje slazené nápoje a dehydrované (například instantní) směsi potravin, obecně podporuje méně cukru, méně masa, víc zeleniny a luštěnin. Dává šanci školám nastavit nový režim přípravy jídel už nyní, dobrovolně. Povinně bude platit od příštího září. Vytvořil ji tým Státního zdravotního ústavu (SZÚ) za podpory ministerstev zdravotnictví a školství.
