Nejfrekventovanější turistické trasy z centra Náchoda k pevnosti Dobrošov, na rozhlednu u Jiráskovy chaty a do přírodní rezervace Peklo vedou přes Pivovarský most. Hned za ním ve strategické poloze stojí už od roku 1872 pivovar, jehož vedení si před devadesáti lety nechalo poprvé zaregistrovat ochrannou známku se jménem Primátor. Moderní kapitola jeho příběhu je v mnohém typická pro český středně velký pivovar.
Vzdálenost 300 metrů od vlakového i autobusového nádraží a polohu na úpatí kopce, do něhož šplhají davy turistů, v Primátoru neváhají využít k sebepropagaci. Pravidelné prohlídky s degustací jsou vyhlášené. A to i mezi Poláky, k nimž se průvodci obracejí jejich rodnou řečí. Jenže být takhle populární a uspokojovat skupiny o dvou či třech desítkách hostů je něco jiného než mít drtivý marketing a s pomocí kampaní se v silné konkurenci českých piv dostat v hierarchii výš. O tom nyní v Náchodě uvažují.
