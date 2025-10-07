Nejfrekventovanější turistické trasy z centra Náchoda k pevnosti Dobrošov, na rozhlednu u Jiráskovy chaty a do přírodní rezervace Peklo vedou přes Pivovarský most. Hned za ním ve strategické poloze stojí už od roku 1872 pivovar, jehož vedení si před devadesáti lety nechalo poprvé zaregistrovat ochrannou známku se jménem Primátor. Moderní kapitola jeho příběhu je v mnohém typická pro český středně velký pivovar.

Vzdálenost 300 metrů od vlakového i autobusového nádraží a polohu na úpatí kopce, do něhož šplhají davy turistů, v Primátoru neváhají využít k sebepropagaci. Pravidelné prohlídky s degustací jsou vyhlášené. A to i mezi Poláky, k nimž se průvodci obracejí jejich rodnou řečí. Jenže být takhle populární a uspokojovat skupiny o dvou či třech desítkách hostů je něco jiného než mít drtivý marketing a s pomocí kampaní se v silné konkurenci českých piv dostat v hierarchii výš. O tom nyní v Náchodě uvažují.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 29 Kč měsíčně
První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67798390-pivo-neni-maslo-mezi-cechy-budi-emoce-pivovar-primator-se-ale-umi-prosadit-i-v-cizine  