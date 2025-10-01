Hlavní letecká sezona na pražském letišti se blíží ke svému konci. Aerolinky, které z Ruzyně létají jen pár měsíců, snižují ceny svých letenek a trend dopadá i na ty ostatní. Výsledkem je, že letenky na podzimní nebo zimní dovolenou jsou jak směrem na západ, tak i na východ o desítky procent levnější než loni. Turisté na zpáteční letence oproti loňsku ušetří tisíce korun.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.