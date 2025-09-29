Oddlužení patří mezi nejpopulárnější řešení osobního úpadku. Pro věřitele představuje šanci domoci se alespoň části svých pohledávek a dlužník se po úspěšném splnění splátkového kalendáře a dalších podmínek vrací do ekonomického života osvobozen od zbývající části dluhů. Časté novely insolvenčního zákona však vzájemné postavení dlužníků a věřitelů proměňují. O tom, jak současné zákonné nastavení funguje v praxi a jak je to teď s postavením věřitelů, hovořil v rozhovoru pro týdeník Ekonom Jan Mašek, partner advokátní kanceláře Constelius a společník kanceláře insolvenčního správce AZAM – insolvence.
Loňská novela zkrátila proces oddlužení z pěti na tři roky. Odrazila se tato novinka v počtu žadatelů?
Určitě ano. Například naše kancelář eviduje téměř dvojnásobný počet osob, které žádají o oddlužení. Čísla naznačují, že poměrně velký počet osob setrvával v exekucích a díky úpravě podmínek se začaly přesouvat do tohoto procesu. Je to dobré jak pro ekonomiku státu, tak i pro životní úroveň těch, kteří jsou dluhy postiženi. Jde o řešení s jasně daným koncem, zatímco exekuce mohou trvat dlouhá léta s poměrně nejistým výsledkem pro věřitele i pro dlužníka. Problematické je i to, že dlužníci s velkým množstvím exekucí často přecházejí do šedé ekonomiky.
