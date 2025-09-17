Před pár lety jsem se na půdě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT potkal s nejnadanějšími tamními studenty. Ptal jsem se jich mimo jiné na to, co je na základní a střední škole nejvíc štvalo. „Nejhorší bylo, že mě nutili se zlepšovat v tom, co mi nešlo, místo aby mi dali prostor zdokonalovat se v tom, v čem jsem byl dobrý a co mě bavilo,“ řekl mi jeden student. Vzpomněl jsem si na to při psaní hlavního tématu tohoto čísla Ekonomu o nadaných dětech. Psycholožka Šárka Portešová v jedné odpovědi na moje otázky přesně popsala ten samý příklad. Často se podle ní stává, že to, co dítěti jde, zůstává ve škole stranou pozornosti, protože tam přece „nemá problém“. Učitelé i rodiče se naopak soustřeďují především na to, v čem žák zaostává. Tento jednostranný přístup je ale pro děti velmi nadané v jednom oboru a naopak pokulhávající v jiném velmi demotivující. Jejich silné stránky se nerozvíjejí, jejich skutečný potenciál zůstává skrytý a veškerý čas i energie se zaměřují pouze na „nápravu“ deficitů. Snad to souvisí s typickou snahou našeho školství nacházet a opravovat chyby místo toho, aby se v dětech rozvíjel jejich přirozený talent. V důsledku na tom ale tratí jak děti, tak celá naše společnost. Nehledejte u dětí chyby. Hledejte jejich silné stránky.
