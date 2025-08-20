Čerstvá data z výběrového šetření EU‑SILC ukazují, že Česko si udržuje status země, kde jen málokdo tře bídu s nouzí. Ve všech deseti ukazatelích materiální deprivace jsou na tom Češi lépe než ostatní Evropané. Ve výsledku je tak podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením v Česku nejnižší z celé unie, navíc se meziročně snížil.
