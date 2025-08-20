Jsou lidé, kteří v 35 letech nevědí, co by v životě chtěli dělat. Můj kamarád Ondřej už byl v tom věku v předčasném, ale dlouho plánovaném důchodu. Nápad vydělat si co nejdřív dostatek peněz, se mu v hlavě vylíhl už někde na střední škole. Cíleně si proto zvolil kariéru ve finanční sféře a po studiích na VŠE se přes práci v nadnárodní bance v Česku dostal až do největší australské banky. Nedávalo mu ale smysl šplhat po korporátním žebříčku výš a výš. A tak prodal auto a vše, co nepotřeboval, splatil dluhy a začal šetřit a investovat. Když se mu narodilo první dítě, přestal pracovat, i s ženou se odstěhoval do Portugalska, kde si koupil dům a naplno se věnuje rodině. Nedávno se mu narodilo třetí dítě, a jak mi řekl, i po více než sedmi letech v důchodu má stále stejně peněz, jako když sekl s prací. Jeho investice mu zkrátka vynášejí tolik, že z nich dokáže bez problémů vyžít. Mimochodem, asi neznám spokojenějšího člověka. I proto jsme pro vás připravili návod, jak dosáhnout něčeho podobného, co se povedlo Ondřejovi.
Přeji pěkné čtení.
