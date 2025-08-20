Mít vyvážený jídelníček v uspěchané době, kdy člověk nemá čas počítat kalorie, se může zdát jako složitá věda. Jak přizpůsobit talíř svému dennímu režimu, aby byl zároveň zdravý? HN oslovily nutriční terapeutku a fyzioterapeuta sportovních hvězd a byznysmenů, aby zjistily, jaké drobné změny ve stravování mají největší dlouhodobý vliv na zdraví a dlouhověkost – a také jaké doplňky stravy mohou pomoci těm, kdo chtějí být výkonnější nejen v práci, ale i v osobním životě.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.