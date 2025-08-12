Vesmír je nekonečný a vznikl při velkém třesku. To jsou hlavní představy většiny lidí o prostoru, v němž žijeme. Co ovšem bylo před velkým třeskem a co se nachází za hranicí vesmíru? A nemohla by se na jeho vzniku podílet nějaká božská síla? Podle astrofyzika Richarda Wünsche z Astronomického ústavu AV ČR nejsou náboženské představy o vzniku světa v rozporu s vědeckým poznáním. Do jisté míry by se dalo říct, že vědci o Bohu nemluví kvůli tomu, aby si zjednodušili práci. „Odpovědět na otázku, kde se stvořitel vzal, je složitější než vznik vesmíru vysvětlit například inflatonovým polem,“ říká Wünsch, který v rozhovoru pro týdeník Ekonom mimo jiné vysvětluje dopady vesmírné inflace.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.