Vesmírný byznys se v posledních letech rozvíjí nebývalým tempem a ani české firmy nezůstávají stranou. V kurzu je hlavně dálkový průzkum naší planety a jejího blízkého i vzdálenějšího okolí. Brněnská firma TRL Space nyní například finišuje s přípravou družice TROLL, kterou hodlá na oběžnou dráhu vypustit v příštím roce. Půjde o největší domácí satelit, který kdy do vesmíru zamířil. Současně jde o přípravu na misi k Měsíci nazvanou LUGO.

Velké plány mají rovněž další domácí společnosti, například OHB Czechspace, SAB Aerospace nebo ATC Space, který dodává díly pro raketu Ariane 6. O slovo se hlásí i další společnosti včetně start‑upů.

Hlavním zadavatelem těchto vesmírných projektů je Evropská kosmická agentura (ESA), které Česko ročně posílá téměř 1,6 miliardy korun. V kosmickém sektoru působí kolem stovky tuzemských firem. Česká republika se tak podle ředitele odboru kosmických aktivit na ministerstvu dopravy Václava Kobery může vyrovnat například evropským severským zemím. „Státní podpora se nám do budoucna rozhodně vyplatí. Států, které mohou v kosmických aktivitách něco nabídnout v globálním měřítku, zase tak velké množství není,“ tvrdí.

Přes Zemi k Měsíci

Brněnská TRL Space hodlá při dopravě své družice na oběžnou dráhu Země využít raketu americké společnosti SpaceX, kterou vlastní Elon Musk. „Chceme demonstrovat schopnost sestavit celý satelit a vyslat jej do vesmíru,“ řekl Ekonomu šéf TRL Space Petr Kapoun. Společnost si na družici za 1,5 milionu eur otestuje technologie, které pak nabídne komerčním zákazníkům od Afriky po USA. Klíčový je laser LiDAR, vyvíjený ve spolupráci s českým výzkumným centrem HiLase, který bude ve spojení se speciálním detektorem schopen s vysokou přesností sledovat objekty pohybující se kolem Země. Což jednou umožní čistit blízký vesmír od „smetí“, které do něj člověk zanesl.

Vedle toho bude družice ověřovat systém zajišťující bezpečný kosmický provoz. Jeho jádrem je software s umělou inteligencí od partnerského brněnského start‑upu Zaitra. Ten přímo na palubě zpracuje laserem získaná data a podle potřeby upraví dráhu letu tak, aby se satelit nesrazil s jiným tělesem. Zatím kolem Země krouží kolem pěti tisíc družic, a místa je tak relativně dost. Avšak do konce desetiletí jich má být 100 tisíc, což by bez řízení kosmického provozu odhadem vedlo přibližně ke 40 kolizím ročně.

Firma OHB Czechspace je zapojena do projektu vznikající ochrany Země před nebezpečnými asteroidy.

Satelit TROLL bude i příspěvkem k vesmírné kybernetické bezpečnosti: součástí jeho systému bude software pro šifrovanou komunikaci mezi družicí a Zemí. Ta zatím často probíhá nezabezpečeně, a tak hrozí úniky dat a jejich zneužití. Zkušenosti získané z projektu TROLL pak společnost TRL Space plánuje kolem roku 2030 využít při misi LUGO, jejímž cílem je zmapování podzemí Měsíce. To by jednou umožnilo budovat v těchto jeskyních základny, kde by žili výzkumníci, technici i těžaři. Podle Kapouna by dvousetkilogramová družice směřující k Měsíci byla mezikrokem k budoucím dodávkám komunikačních a navigačních satelitů nezbytných pro ekonomické využití Měsíce.

LUGO přijde přibližně na 100 milionů eur a projekt již získal finanční podporu Evropské kosmické agentury. O jeho přístrojové vybavení se začíná starat mezinárodní tým, na němž se podílí především odborníci středoevropských výzkumných institucí, ale také vědci z Itálie, Jižní Koreje či Velké Británie.

TRL Space, již investoři ohodnotili na 10 milionů eur, míří i do rozvojového světa. Letos se zaměřuje na země, pro které může být využití družicových dat existenčně důležité, protože například pomáhají sledovat počasí či vegetaci. Mezi ně patří například Rwanda, Keňa či Brazílie.

„Naším cílem ale není jen prodat dané zemi družici, jak se o to snaží některé mezinárodní, ale dokonce i české firmy a instituce. Chceme do procesu jejich vývoje zapojit místní firmy a vlády a sdílet s nimi know‑how. Nejen k samotnému vývoji, ale také k následnému porozumění a využití družicových dat. Ve všech zmíněných zemích také připravujeme spuštění vzdělávacích programů a tréninkových center,“ vysvětluje představy o obchodní expanzi mimo Evropu šéf společnosti Petr Kapoun.