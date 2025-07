Může se to zdát banální, ale to, za jak dlouho dojdete z bodu A do bodu B, kolikrát zvládnete vstát ze židle a zase si sednout, případně jak rychle dokážete chytit pravítko, které vám někdo nečekaně pustí mezi prsty, může prozradit mnoho o zdraví vašeho těla a mysli.

Jak doložily vědecké výzkumy, díky těmto zdánlivě prostým testům lze poměrně přesně předpovědět, zda skončíte s nějakou chorobou v nemocnici, dostanete infarkt, případně dokonce zemřete. A jak se ukazuje, dokonce odhalí i rychlost stárnutí kognitivních funkcí člověka.