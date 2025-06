Podle průzkumu agentury STEM/MARK považuje více než 70 procent obyvatel Česka plýtvání jídlem za vážný společenský problém. Třicet procent populace ale zároveň druhým dechem přiznává, že potraviny pravidelně vyhazuje. Jak ukazují data platformy Too Good To Go, průměrný Čech vyhodí ročně jídlo v hodnotě přibližně 1800 korun. A jakkoli to zní paradoxně, největšími plýtvači jsou navzdory proklamacím o udržitelnosti mladé generace. Ty podle zmíněné platformy ročně vyhodí jídlo za více než 2400 korun.

Že takzvaná generace Z plýtvá potravinami mnohem více než generace předchozí, potvrzuje i projekt, na kterém pracuje Mendelova univerzita v Brně, Vysoká škola ekonomická v Praze i další vysoké školy. Čím to je, odhaluje jedno srovnání – mladí lidé žijící samostatně vyplýtvají takřka dvojnásobek toho co ti, kteří žijí u rodičů. Neumí zkrátka plánovat nákupy, potraviny správně skladovat a uvaří toho víc, než snědí. Přijde vám to jako prkotina? Tak si těch 1800 korun vynásobte počtem obyvatel Česka.

