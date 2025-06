Společnost Nesnězeno založila své podnikání na zbytcích z restaurací či obchodů s potravinami. Zákazník si v mobilní aplikaci vybere „balíček s překvapením“ a po zaplacení si ho v příslušném podniku a časovém okně vyzvedne. Firma si z platby ponechává 30procentní marži. Nesnězeno je součástí skupiny Munch, která tento byznys vedle Česka provozuje v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Skupina loni dosáhla obratu 7,5 milionu eur, což meziročně představuje čtyřnásobný růst. Ziskovost je však v nedohlednu. „Zatím se úplně nehoníme za nějakým rychlým ziskem. Už jsem tím strávil přes šest let a nevadí mi, když to bude takhle pokračovat dalších šest let,“ říká zakladatel Nesnězena Jakub Henni.

Nejdřív jste začali nabízet jídlo přes fotografie na Facebooku. Jak z toho vznikla aplikace Nesnězeno?

Na Facebooku se to začalo šířit virálně. Už třetí měsíc jsme měli asi 1500 fanoušků, byl to chaos a potřebovali jsme aplikaci. Našli jsme vývojáře, který by ve firmě dostal podíl. On asi dva měsíce něco vyvíjel, ale pak odešel jinam, kde začali dělat vlastně totéž co Nesnězeno. Rychle jsme si našli jiného a aplikaci jsme spustili ve stejný den jako oni. Nakonec vzdali, my měli výhodu té komunity z našich začátků v zádech.