Uhlíkově neutrální závod v Kutné Hoře, veškerá energie pocházející z obnovitelných zdrojů, žádný odpad z výroby nekončí na skládce, balení produktů je téměř stoprocentně recyklovatelné, míra pociťovaného well‑beingu u zaměstnanců v Česku dosahuje 86 procent, v řídicích a kontrolních orgánech je zastoupena více než třetina žen a jen o trochu méně v top managementu.

Jako veřejně obchodovaná společnost musela od letošního roku zveřejnit Zprávu o udržitelnosti v souladu s CSRD i tabáková společnost Philip Morris ČR. Kromě výše zmíněných ukazatelů zpráva obsahuje i popis potenciálních významných dopadů na společnost a životní prostředí, které vznikají v důsledku jejích přímých a nepřímých činností. Firma v ní mapuje pokrok v oblasti ESG a vyzdvihuje svůj cíl v sociální oblasti. Konkrétně závazkem k postupnému ukončení prodeje cigaret a přechodu na bezdýmné alternativy, což je součástí jejich dlouhodobé strategie „budoucnosti bez kouře“.

„Mezi hlavní přínosy obecně řadíme transparentnost, kterou CSRD reporting přináší, ale i to, že si firmy díky přípravě na reporting mohou identifikovat environmentální a sociální dopady, rizika i příležitosti prostřednictvím provedení analýzy dvojí materiality. Díky tomu mohou lépe predikovat, ale i plánovat svůj rozvoj do budoucna,“ říká Roman Grametbauer, manažer pro udržitelnost Philip Morris ČR. „Reporting přináší spoustu zajímavých dat, která management může použít pro své rozhodování o strategických záležitostech. Nejedná se jen o pohled na data z minulosti, ale také možnost připravit si strategii pro budoucnost firmy,“ dodává.

Ve Philip Morris ČR vnímají jako benefit povinného vykazování v přenastavení robustního IT systému, jeho propojení s již existujícími databázemi, a vydefinování jasného procesu pro sběr dat nefinančního charakteru a jejich auditovatelnost. Dalším benefitem je zvýšení informovanosti o tématu udržitelnosti uvnitř firmy samotné.

Implementace je technicky složitá

Povinnost vyplývající z evropské směrnice se zatím týkala úzkého okruhu firem. Přibývat budou další. Evropský parlament nicméně v dubnu schválil odklad povinností souvisejících s reportingem nefinančních dat podle směrnice CSRD o dva roky. Společnosti, které měly povinnost vydat Zprávu o udržitelnosti poprvé za rok 2025, získaly více času.

Mateřská společnost Philip Morris International dobrovolně zveřejňuje informace o udržitelnosti už deset let. I tak v české pobočce přiznávají, že nový reporting v souladu s evropskou směrnicí přinesl řadu výzev.

„Za jednu z nich považujeme situaci, kdy se čekalo na finální verzi ESRS standardů a čas na přípravu reportu velmi rychle utíkal. Prováděcí pokyny, které se navíc za pochodu měnily, zaostávaly za legislativou,“ říká Roman Grametbauer. Firmám, které tato povinnost teprve čeká, radí, aby se obrnily trpělivostí a byly připraveny flexibilně reagovat.

„Nejdůležitější je začít včas, udělat si analýzu dvojí materiality a ucelit si tak přehled nejvýznamnějších témat pro firmu. Podle toho pak sestavit kvalitní tým, který se přípravou reportingu bude zabývat. Konkrétně jde o to zapojit interní právníky a experty na jednotlivé oblasti, a pokud je to potřebné, i externí poradenské subjekty. A vzhledem k tomu, že tento reporting podléhá externímu auditu, je zapotřebí začít včas spolupracovat s auditním týmem. To je naprostý základ pro reporting,“ říká Roman Grametbauer.

Jednou z dalších výzev byla podle něj i obrovská komplexita a technická složitost implementace CSRD, tedy potřeba propojit různá existující IT řešení pro sběr a zpracování dat nefinančního charakteru.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Philip Morris ČR.