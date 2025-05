Ještě nedávno se zdálo, že svět domácích mazlíčků je vůči krizím imunní. Ani finanční otřesy roku 2008, ani pandemie covidu nezastavily růst prodeje krmení, spíš naopak. Jenže teď se situace poprvé mění. Na západních trzích, zejména v Německu, lidé začínají dávat pozor na výdaje u svých zvířat a přecházejí z prémiových značek na levnější varianty. „Poprvé v historii – a zdůrazňuji, že se to zatím netýká Česka – skutečně vidíme, že lidé začínají na krmivu šetřit,“ potvrzuje v rozhovoru pro Ekonom Pavel Bouška, majitel firmy Vafo vyrábějící krmivo pro domácí mazlíčky.

Do veřejného prostoru vstupuje také jako jeden z ambasadorů iniciativy Druhá ekonomická transformace, která má Česku pomoci najít novou ekonomickou vizi. Kritizuje zdlouhavé stavební řízení, chybějící strategii státu a varuje před spoléháním na model levné montovny. Dále vysvětluje, proč pozastavil expanzi do USA, proč se jeho firma stáhla z Číny a co si slibuje od akvizice britského start‑upu Biome9, který pomocí umělé inteligence analyzuje zvířecí stolici.