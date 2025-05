Česko má dlouhodobě zbytnělý sektor samospráv – zatímco v podobně velkých evropských zemích najdete stovky obcí, v Česku jich napočítáte 6248. To s sebou přináší problémy. Nejenže jsou na samosprávu příliš vysoké výdaje, navíc je chabá i její kvalita. Není divu, malým vesničkám logicky chybějí potřební odborníci. Národní ekonomická rada vlády již před lety spočítala, že redukcí obcí, v nichž nežije více než tisíc obyvatel, by se dalo z veřejných rozpočtů ušetřit ročně až deset miliard korun.

V aktuálním čísle Ekonomu jsme si proto posvítili na to, co vše by se mohlo vylepšit, kdybychom k takovému kroku přistoupili, ale i na to, proč se toho mnohé obce bojí jako čert kříže. Inu, historickou zkušenost ani seberacionálnější argumenty jen tak nepřebijí. A mnozí obyvatelé mají stále v paměti, jak neslavně na ně dopadlo nucené slučování a vznik střediskových obcí v 70. letech minulého století. Ony sice možná v něčem fungovaly, ale obce, pro které měly být střediskem, už na tom byly podstatně hůře.

Přeji pěkné čtení.