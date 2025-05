Letní hudební festivaly už dávno nejsou jen „o hudbě, pivu a stanovém městě“. Jedná se o celoročně chystané sofistikované akce, často s mnohasetmilionovými rozpočty, které zajišťují zisky nejen pro jejich pořadatele, ale pro celý lokální byznys. Tedy hoteliéry, restauratéry, taxislužby, prodejce a celé městské a krajské ekonomiky, kde se akce každoročně konají. Podle dat agentury CzechTourism generují kulturní akce spotřebu na úrovni nižších miliard korun, veřejným rozpočtům přinášejí stovky milionů korun navíc a vytvořily zhruba 2400 celých pracovních úvazků. Optimistický pohled potvrzují i samotná města. Jako třeba Ostrava, dějiště multižánrového festivalu Colours of Ostrava a tanečního Beats for Love, či Hradec Králové, kde se každoročně koná rockový festival Rock for People.