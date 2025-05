Česko vymírá – v loňském roce se v něm narodilo jen o málo více než 84 tisíc dětí, což je nejméně v historii měření. Zemřelých naopak bylo 112 tisíc. Počet obyvatel v zemi neklesá jen díky masivní migraci.

Z historického pohledu jde o zásadní proměnu, protože kam až sahá statistika, tak obyvatel českých zemí spíše přibývalo. V 18. a 19. století se počet dětí narozených na území dnešní České republiky podle demografky Ludmily Fialové plynule zvyšoval – před rokem 1800 se každoročně rodilo téměř 200 tisíc dětí a v roce 1902 dokonce rekordních 338 tisíc. Stagnace porodnosti bývala vždy jen krátká, nejdéle trvala za napoleonských válek. Přírůstek obyvatelstva byl ovšem nižší, přibližně třetina populačního přírůstku se ztrácela v důsledku rozsáhlého vystěhovalectví. Hlavně do rakouských zemí a do Vídně, do Německa, ale také do USA a Ruska.

Čtyři děti jako standard

V rodinách bývalo čtyři až pět dětí – rodilo se jich více, vysoká ovšem byla i jejich úmrtnost. Ještě koncem 19. století v textiláckých regionech severních Čech umírala více než třetina dětí do jednoho roku věku. Podobné to bylo v řadě zemědělských oblastí – všude tam, kde matky kvůli práci neměly čas věnovat se dětem a přestávaly je brzo kojit.

Až na přelomu století se začaly výrazněji projevovat pokroky v lékařství, zejména šlo o očkování, a v hygieně, kde se jednalo hlavně o úpravu vody. Počet dětí v rodinách proto začal klesat, protože jich k zachování rodu nebylo potřeba tolik. Nejdříve v Praze a dalších velkých městech.