Dětí v Česku ubývá a podle demografky Anny Šťastné z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy jde i o důsledek postupující proměny partnerských vztahů. „Daleko více lidí ve věku, kdy se zakládaly rodiny, je nyní single. Nejenom, že s nikým nežijí ve společné domácnosti, ani s nikým trvale nechodí,“ upozorňuje. V rozhovoru připomíná i vliv ekonomických faktorů na porodnost a zamýšlí se nad případnou propopulační politikou státu.

Proč se v Česku nyní rodí tak málo dětí?

Ovlivňují to dva faktory: kolik máme žen v reprodukčním věku a jak moc jsou lidé ochotní přivádět děti na svět. Počet žen mezi 25 a 35 lety, tedy potenciálních matek, nyní klesá a nezmění se to až do roku 2030, protože jde o nejméně početné generace narozené po polovině 90. let. Tento trend navíc posiluje skutečnost, že prudce poklesla ochota mladých lidí mít potomky. O čemž svědčí ukazatel úhrnné plodnosti, kdy na jednu ženu nyní statisticky připadá méně než 1,4 dítěte.