Za pár dní se Donald Trump vrátí do Bílého domu. Už s předstihem dává halasně vědět, že se jako staronový prezident světové mocnosti nechce spokojit s drobnými úpravami politického kurzu USA. Kormidlem by rád pootočil opravdu mohutně, a to jak v domácí, tak v zahraniční politice. Své velmocenské ambice rozhodně neskrývá. Prohlašuje, že by rád ze strategických důvodů získal nadvládu nad Grónskem i nad Panamským průplavem, který byl postaven v režii USA. Panama ho však získala takřka před půlstoletím na základě dohody.