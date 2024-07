Je to oficiální. Čínské automobilky musí od konce minulého týdne odvádět clo za elektromobily, které dovezou do Evropské unie. Jeho výše se odvíjí od zjištěné výše subvencí, které automobilka obdržela od čínské vlády, a od toho, jak spolupracovala s Evropskou komisí při prověřování cen. Největší dovozní přirážku zaplatí automobilka SAIC, a to takřka 38 procent, naopak značka BYD bude odvádět „jen“ 17 procent. Evropská komise své rozhodnutí zdůvodňuje tím, že elektrovozy v Číně těží z masivní vládní podpory, čímž ohrožují výrobce v EU. Čína nicméně odmítá, že by výrobce elektromobilů nespravedlivě dotovala.

K clům, která na čínské elektromobily uplatňují americké úřady, se však ta evropská ani zdaleka nepřibližují. Administrativa prezidenta Joea Bidena je v květnu zvedla z 25 procent na 100 procent. Tedy na úroveň, která blokuje veškerý čínský dovoz elektromobilů. O to se však Evropa nesnaží. Představitelé EU chtějí cenově dostupná elektrická auta, aby dosáhli svých emisních cílů. Čínské dotace však považují za nekalou konkurenci. Nová cla, která jsou zatím provizorní, mají narovnat podmínky a udržet konkurenční prostředí. Přidávají se k již vybíranému desetiprocentnímu clu.

Volkswagen a někteří další výrobci krok Evropské komise odsuzují, podle nich převáží negativní dopady nad jakýmikoli přínosy pro evropské automobilky. Bojí se také odvety čínských úřadů. Peking sice zatím žádná nová cla nezavedl, spekuluje se však, že s evropskými cly na elektromobily může souviset prošetřování dovozců vepřového a brandy z EU. Může uvalit i cla na evropská luxusní auta. Zvyšování cel a stále častější poskytování výběrových subvencí jde nicméně proti dlouhodobému trendu, kdy státy usilovaly spíše o odstraňování obchodních bariér.

Volný obchod na odpis

Britský týdeník The Economist ve své nedávné analýze dokonce píše, že současný liberální mezinárodní systém se rozpadá. Světová ekonomika vypadá na první pohled odolně. Navzdory všem krizím, kterými si za poslední čtyři roky prošla. Pod povrchem však křehne. Řád, na jehož základě globální obchod funguje od druhé světové války, je v posledních letech stále více narušován. A nyní je podle magazínu na pokraji kolapsu. Projevuje se to na mnoha místech.

Třeba ekonomické sankce namířené proti jiným státům se nyní využívají čtyřikrát častěji než před třemi dekádami. USA nedávno uvalily sekundární sankce, které jsou namířené na zahraniční finanční instituce obchodující se sankcionovanými ruskými subjekty. Mnohé země se po vzoru USA a Číny snaží s využitím státních podpor pomoci vlastnímu průmyslu v zelené transformaci.

Globální instituce, jako Světová banka nebo Mezinárodní měnový fond, rychle ztrácejí kredibilitu a světoví lídři je – na rozdíl od dřívějška – už neberou moc vážně. Světová obchodní organizace (WTO), která má bdít nad dodržováním pravidel mezinárodního obchodu a řešit spory mezi zeměmi v obchodních věcech, je nyní kvůli přístupu USA podle britského týdeníku v rozkladu.

Na vině je mimo jiné narůstající populismus. Představuje významné ohrožení dlouhodobé stability a ekonomické výkonnosti. Označit mezinárodní instituce za původce vnitřních problémů je snadné, jejich představitelé se proti tomu sotva ohradí a populistickým politikům to před částí domácího publika přinese body navíc.