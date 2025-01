Druhý prezidentský mandát Donalda Trumpa může ještě víc prohloubit rozdíly v americké společnosti. Hrozí, že v příštích volbách proti sobě budou stát populistická pravice, tedy republikánští následovníci Trumpa, a největší populisté mezi demokraty. „Americká politika by se střídáním vlád rozkývala z jednoho extrému k druhému, což by ekonomiku dlouhodobě znejistilo,“ říká ekonom z New York University Jaroslav Borovička. V rozhovoru popisuje, jak Trumpova politika ovlivní ekonomiku, co z jeho slibů se podaří prosadit, čím by mohla nastupující administrativa ekonomice uškodit a v čem je Trumpovo vítězství pozitivní pro společnost.