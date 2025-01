Ve světě fitness se jim říká ledňáčci. Po silvestru zaplaví posilovny, zvednou návštěvnost skupinových kurzů od kondičně‑silových kruhových tréninků po jógu, platí si osobní trenéry kardia. Pokoušejí se jinak jíst, omezí alkohol či kávu, chodí se otužovat do studených vod, chodí do saun, chodí rychle a podle různých stylů, třeba našlapují přes špičku. Prostě cokoli, co si představíte pod pojmem zdravý životní styl a co souvisí s tělem. Zpravidla kolem jarní rovnodennosti svá novoroční předsevzetí opouštějí nebo z vytčených cílů slevují. Psychologové našli mnoho důvodů, proč tomu tak je. Nový rok mimo jiné vyhodnotili jako problematický termín začátku a radí: v lednu se aklimatizujte a harmonizujte mysl.

Mezi obyvateli severní polokoule se rozšířila takzvaná sezonní afektivní porucha známá také jako zimní deprese. Přichází se zkracováním dne, tedy zhruba na přelomu října a listopadu, a sílí vlivem špatného počasí. Při globálním oteplování začínají obyvatelé těchto zeměpisných šířek vnímat mizerné povětrnostní podmínky (výraznou roli hraje i absence sněhu v přírodě) právě v lednu, kdy mizí sváteční naladění. Případně i adventní, vánoční a silvestrovský stres, který drží organismus v pohotovosti. Pak přijde uvolnění a organismus je méně obezřetný vůči škodlivým vlivům. Lidské ego mu ale v tutéž chvíli nařídí napřímit se k vysokým fyzickým výkonům a nereálným cílům.