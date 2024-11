Pohotovostí v módu online, kde může člověk své obtíže konzultovat s lékařem na dálku, chce Jihočeský kraj ulevit přetíženým urgentním příjmům nemocnic a ušetřit pacientům čas na cestování. Pro obyvatele kraje je služba prostřednictvím aplikace společnosti Meddi hub zdarma. Jde o první plošnější nasazení telemedicíny v Česku. Jinak se digitalizace a elektronizace zdravotnictví rozbíhá pomalu a s obtížemi, shodli se účastníci konference Digi Industry pořádané týdeníkem Ekonom.

Podle ředitele Národního centra elektronického zdravotnictví Petra Foltýna je brzdou skutečnost, že medicína je velmi konzervativní. „Legislativně už je digitalizace připravená,“ upozornil. Určitá upřesnění přinese ještě novela zákona o elektronizaci zdravotnictví, která má vstoupit v platnost v lednu 2026.

„Vznikají první centrální projekty, které se věnují registrům pacientů. Začíná také standardizace dokumentace,“ popsal Foltýn. Jedním z neduhů zdravotnictví podle něj je, že nemocnice a ambulance vytvářely po léta zprávy ve velmi odlišné podobě a připravit převod do univerzální elektronické podoby je složité.

Digitalizace českého zdravotnictví Zatím ojedinělé úspěchy. O pokrocích v digitalizaci českého zdravotnictví hovořili (zleva) Jan Pešava ze společnosti Hartmann – Rico, šéf firmy Meddi hub Jiří Pecina, Petr Foltýn z ministerstva zdravotnictví a partner advokátní kanceláře Sedlaková Legal Jiří Hradský.

Na další riziko upozornil partner advokátní kanceláře Sedlakova Legal Jiří Hradský: prostředí může být příliš regulované a odradit start‑upy, které by se chtěly na digitalizaci podílet. „Aby mohly začínající firmy rozjet podnikání, musí vynaložit značné prostředky na řešení právních záležitostí,“ řekl. Chtěl by, aby legislativa zohledňovala novinky na trhu.

V reakci na zmínku o obavách ze snadného napadení digitálních systémů a ztráty či úniku citlivých údajů zakladatel společnosti Meddi hub Jiří Pecina potvrdil, že elektronická data je ale potřeba nekompromisně chránit. „Jinak hrozí ztráta důvěry pacientů v systém,“ říká Pecina. Podle něj je důležité si dopředu říci, co určité opatření přinese a jaká jsou s ním naopak spojena rizika. Hradský je přesvědčen, že není nutné, aby se stát sám ve velkém pouštěl do projektů digitalizace a elektronizace: „Postačí, když nachystá vhodné prostředí a nechá vše dělat soukromé firmy.“

Za další významný moment diskutující označili generační obměnu. „Do roku 2030 má až třetina stávajících lékařů odejít do důchodu,“ připomněl Pecina. Ne všechny se podaří plnohodnotně nahradit. Digitalizace tady může pomoci. „Navíc spousta mladých lékařů nechce odejít z Prahy na venkov,“ upozornil, že problém pocítí hlavně odlehlejší regiony.

Online systémy mají další možnosti. Meddi hub nyní testuje ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno systém, kdy se informované souhlasy spojené s nějakou operací podepisují na dálku prostřednictvím videohovoru dva až tři dny před zákrokem.

Telemedicínské služby také sníží náklady na nemocenské pojištění. „Naším prvním firemním zákazníkem je od roku 2020 společnost Veolia,“ prozradil Pecina. Jen v Česku tím prý firma ročně ušetří sedm milionů eur. Spolu se zaměstnanci mohou být v systému i jejich rodinní příslušníci.

„S digitalizací je potřeba začít u sebe,“ přispěl do debaty Jan Pešava ze společnosti Hartmann – Rico. Z provozu své firmy uvedl pro srovnání, že ve výrobě jejího českého závodu dříve pracovalo pár strojů a kolem nich se pohybovala spousta lidí. „Vypadalo to tam jako v mraveništi,“ zavzpomínal. V německém závodě byla situace opačná a nyní se změnila i v Česku. Společnost Hartmann – Rico navíc podobně jako Notino, Generali Česká pojišťovna či Erste zavedla telemedicínský systém Meddi hub a Pešava řekl, že díky němu v průběhu dvou let uspořila na nemocenské 14 milionů korun.