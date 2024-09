Připomíná to jízdu Škodou Octavií. Vůz je spolehlivý, za všech okolností jede dál, i když to na silnicích místy kodrcá. Už dlouhá léta je to však jen průměr. Motor by potřeboval vyměnit pár součástek, aby udržel krok s dobou a měl nějakou budoucnost. S českým průmyslem je to stejné. Proto musí vymyslet cesty, jak se zbavit vlastní energetické náročnosti i závislosti na drahých energiích. A jak se alespoň částečně odpoutat od těsného spojení s klopýtajícím německým průmyslem.