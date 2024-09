Regulace průmyslu spojená s klimatickými cíli už tak nabobtnala, že i největší podporovatelé zelené transformace začínají pochybovat o jejím smyslu. „Evropský model je postaven na těžké regulaci, velkém zdanění, až firmy přemýšlejí, zda se jim chce dál podnikat,“ popisuje atmosféru šéf Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Však už také problémy řady průmyslových odvětví probouzejí evropské politiky, což by podle Rafaje mohlo vést k úpravě Green Dealu. Obzvlášť jeho průběžných cílů.

Řada českých i evropských firem hlásí omezování výroby, zavírání fabrik či jejich přesun mimo Evropu. Ztrácí místní průmysl konkurenceschopnost a končí?

Za špatnou situací v konkrétní firmě mohou někdy být manažerské chyby, jindy je to problém celého odvětví. Je ale fakt, že Evropa se dostala do pasti. Nerosteme. Dech ztrácí nejen tradiční průmysl, včetně jeho „výkladní skříně“, tedy automobilového průmyslu, ale zaostáváme i v digitálním vývoji. Zjišťujeme, že v Evropě je něco špatně nastaveno, když velké technologické firmy vznikají jinde. Je třeba hledat příčiny. Dlouholetý prezident Evropské centrální banky Mario Draghi nedávno prezentoval obsáhlý dokument, v němž popisuje, co se s evropskou konkurenceschopností stalo.

V čem je problém?

Draghi tvrdí, že si sice hrajeme na velkou silnou Evropu, ale nedokážeme využít potenciál obrovského prostoru. Hovoříme o jednotném trhu, ale řada byznysů to tak nevnímá. Pokud například nějaká digitální firma podniká po celé EU, musí se registrovat k DPH v každém z 27 členských států. K tomu je třeba připočítat regulaci, která vzniká v komisi i v Evropském parlamentu a k níž si jednotlivé státy často něco přidají. Fragmentace Evropy vede třeba k tomu, že tu není silný kapitálový trh. Podniky dusí i drahé energie a ještě to prohlubuje způsob řešení klimatického problému.