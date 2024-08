Začíná školní rok a děti i dospělí se vrací zpátky do běžného režimu. V Břeclavi, Pardubicích a Hradci Králové se do školy a do práce chodí a jezdí na kole, v Praze MHD, ve Zlíně vede auto. A to i ve světě. Více než polovina lidí stále využívá jako hlavní dopravní prostředek osobní automobil, v USA to je dokonce přes 90 procent obyvatel.