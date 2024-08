Proměna klimatu se v Česku i ve světě projeví velmi výrazně. Bude více veder a dalších extrémů, jako jsou prudké lijáky, bouřky či naopak období sucha. Změna ovlivní i byznys řady firem. Vydělat na ní mohou třeba producenti obnovitelných zdrojů, výrobci baterií anebo poradenské firmy. Naopak tratit budou zemědělci, v Česku s výjimkou pěstitelů vinné révy a chmele. Vlna veder ovlivňuje také zdraví, produktivitu práce nebo to, kam lidi zamíří na dovolenou.

Horké dny i v září

Změna už ostatně probíhá. Horkých dní s teplotami přes 30 stupňů Celsia a tropických nocí, kdy teploměr neklesá pod dvacítku, je už nyní více než před 50 lety. V některých oblastech Česka vzrostl jejich počet až na trojnásobek. Navíc se rozšiřuje období, kdy se vysoké teploty objevují. „V minulosti se horké dny a noci vyskytovaly hlavně v červenci a začátkem srpna. Nyní je zaznamenáváme také v červnu a v září, výjimečně i v květnu,“ srovnává Radim Tolasz, klimatolog z Českého hydrometeorologického ústavu.

Situace se bude dále proměňovat. „Počet horkých dní nebo horkých nocí bude za 15 až 20 let oproti aktuálnímu stavu dvojnásobný,“ říká Tolasz. Dočkáme se i dalších změn. Souvislé horké vlny dnes trvají i 15 dní. „Neměli bychom být překvapeni, když budou trvat až 30 dní,“ dodává Tolasz.

Ačkoliv se oproti předindustriálnímu období průměrná teplota na zeměkouli zvýšila jen o 1,1 stupně Celsia, praktické dopady v podobě horka a dalších teplotních extrémů jsou výrazné. Navíc vzhledem k poloze Česka uprostřed kontinentu, daleko od oceánů, je růst zdejší průměrné regionální teploty vyšší. „Aktuálně je to 1,8 stupně Celsia,“ dodává Tolasz.

Situace v Česku se bude vyostřovat. Počet horkých dní a horkých nocí bude za 15 až 20 let oproti aktuálnímu stavu dvojnásobný. Souvislé horké vlny budou klidně trvat i 30 dní.

Platí také, že dnes máme podnebí, které jsme změnili před 20 nebo 30 lety. Takže i pokud by se podařilo omezit emise skleníkových plynů, bude mít klimatická změna značnou setrvačnost. „Atmosféra je složitý systém, kde neplatí jednoduché přímé a nepřímé úměry, reakce na podněty nebývá zcela přímočará a už vůbec ne okamžitá. Pokud přestaneme do atmosféry přidávat skleníkové plyny, tak jejich koncentrace v atmosféře bude klesat velmi pomalu, a navíc lze předpokládat, že se lidstvu podaří růst množství produkovaných skleníkových plynů jen zpomalit, nikoliv zastavit, nebo dokonce snížit,“ říká Tolasz. Upozorňuje, že pokud se naplní politické sliby, tak by se v průběhu 20 až 30 let mohl růst horkých dní, tropických nocí a jiných extrémů v atmosféře postupně stabilizovat. „Doufejme, že se postupná dekarbonizace opravdu začne provádět globálně, bez toho se situace zlepšovat nezačne,“ podotýká klimatolog.

Jen v Česku by se investice do dekarbonizace, tedy snižování uhlíkové stopy tuzemského průmyslu, měly do roku 2030 podle odhadů ministerstva životního prostředí vyšplhat na 3,5 bilionu korun. Většinu peněz mají zajistit soukromí investoři.

To otevře nové příležitosti pro byznys, které budou vznikat jednak v souvislosti s nutností adaptovat se na změnu klimatu, jednak kvůli snižování emisí skleníkových plynů. „Konkrétně může jít o zelené budovy, inteligentní města nebo vertikální farmy,“ vyjmenovává Vladimír Chylík, partner poradenské společnosti PKF Apogeo. Atraktivní může být i oblast sdílené mobility, zpracování odpadů nebo technologie pro zachycování a ukládání oxidu uhličitého. Řada firem se také chystá inovativně řešit hospodaření s vodou.

Přizpůsobení se horku a změně klimatu je často spojováno s principy udržitelného podnikání označovanými ESG. Respektování těchto principů bylo dlouhou dobu dobrovolnou iniciativou firem, které se zavázaly k etickému chování. To se postupně mění. Banky, pojišťovny a velké firmy obchodovatelné na burze se musí v souladu s evropskou legislativou ESG povinně věnovat od letoška, v příštích letech se budou přidávat další společnosti. Tím se prostor pro byznysové příležitosti spojené s klimatickou změnou ještě zvětšuje.

Průměrná roční teplota v ČR Zvětšit přes celé okno

Nadějnou oblastí je zmiňované ukládání oxidu uhličitého. Ve světě se nyní rozjíždí kolem dvou stovek projektů, z nichž tři desítky jsou funkční. Při těžbě zemního plynu, výrobě elektřiny, oceli, cementu nebo vodíku se zachycuje oxid uhličitý a ukládá se do podzemí. Podle poradenské společnosti Wood Mackenzie by se kapacita těchto zařízení měla během příštích deseti let zvýšit více než sedminásobně a globální investice do jejich rozvoje dosáhnou do roku 2030 až 150 miliard dolarů.

Jeden z největších projektů se nachází v kanadské provincii Alberta. Potrubí dlouhé 240 kilometrů tam rozvádí oxid uhličitý vzniklý při výrobě hnojiv a zpracování bitumenu do několika podzemních úložišť. Stranou nového trendu nezůstane ani Česko. Společnost MND patřící skupině KKCG miliardáře Karla Komárka mladšího má připravený projekt na vybudování úložiště na jižní Moravě, na němž spolupracuje s cementárnou Heidelberg Materials CZ.

Vertikální farmy umožňující pěstování zemědělských plodin nad sebou mají patřit k velmi rychle rostoucím byznysům. Podle letošní analýzy společnosti Straits Research se očekává roční růst celosvětového trhu s vertikálním zemědělstvím o 24 procent. V roce 2031 by pak měl globální trh dosáhnout objemu 60 miliard dolarů. A to zejména díky celoroční produkci, efektivitě celého systému a stálé kvalitě produktů.

Vertikální farmy šetří prostor a mohou vznikat v domech přímo uprostřed města. Často se pro potřeby zemědělství přestavují nevyužívané průmyslové areály. Stabilní klima, závlaha i dodávka potřebných živin pro rostliny je v několikapatrových farmách řízena počítačově.