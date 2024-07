Prodloužení života o desítky let očekává v nejbližší době David Kašper, spoluzakladatel skupiny Purple zaměřené na investice do biotechnologií. Je přesvědčený, že za dvacet či třicet let se vědci dopracují k pilulce zajišťující dlouhověkost. S nadějí se do budoucna dívá také Alexandra Kala, zakladatelka a majitelka firmy Profimed. Nemá přesně naplánováno, kolika let by se chtěla dožít. „Může to být ale 100 i více let. Věda a výzkum jedou na plné obrátky,“ říká. Vědci po celém světě vymýšlejí, jak prodloužit život. Mnozí miliardáři jejich snahu štědře podporují. Na snu žít věčně začínají vydělávat první firmy.

Hledání svatého grálu

Připravit elixír zaručující věčné mládí se snažili už středověcí alchymisté, zpravidla za štědré podpory svých mecenášů. I nyní hledání zázračné pilulky proti stárnutí přitahuje nejbohatší lidi světa. Do výzkumu dlouhověkosti vložil peníze zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg nebo většinový majitel Amazonu Jeff Bezos.

Konzultační společnost InsightAce Analytic odhadla hodnotu produktů napomáhajících dlouhověkosti v roce 2023 na 27 miliard dolarů. V roce 2031 by hodnota trhu měla být už 45 miliard dolarů. Půjde o doplňky stravy, ale i o medicínské postupy brzdící stárnutí.

Existují však i odvážnější odhady vývoje, které počítají s tím, že oddálení stárnutí ušetří náklady na léčbu řady chorob spojených s vyšším věkem. Pak by se podle britské společnosti First Technology mohla roční hodnota trhu v oblasti dlouhověkosti vyšplhat téměř na 130 miliard dolarů.

Podobně to vidí i Petr Šrámek, který spoluzaložil fond LongevityTech.Fund investující do výzkumu dlouhověkosti a v Praze provozuje kliniku Healthy Longevity. „Jednou možností je zaměřit se na léčbu jednotlivých nemocí. Nebo se dá na vše podívat obráceně. Když zbrzdíme stárnutí, nemoci s ním spojené se neobjeví vůbec nebo později,“ říká.

Jak žít lépe a déle? Každý den začínám saunou a ledovou koupelí, prozrazuje svůj recept David Semerád, šéf a zakladatel firmy Mindzero. Foto: David Turecký

Hledání elixíru mládí zlákalo spoluzakladatele společnosti Google Larryho Page a Sergeye Brina. Rozjeli biotechnologický start‑up Calico, který se věnuje zkoumání nemocí spojených s vyšším věkem. Před časem navázali spolupráci s farmaceutickou společností AbbVie a začali s testováním svých léčivých přípravků. Celkově do něj plánují investovat miliardu dolarů. První úspěšné výsledky ohlásili koncem loňského roku, práce ale pokračuje dál.

Majitel Amazonu Jeff Bezos investoval se spoluzakladatelem PayPalu Peterem Thielem do start‑upu Unity Biotechnology. Ten pracuje na zpomalení stárnutí organismu prostřednictvím posílení jeho schopnosti zbavovat se buněk, které už ztratily schopnost dělit se. Právě jejich přítomnost totiž přispívá ke vzniku řady nemocí spojených se stářím.

Velmi zajímavým projektem je firma Altos Labs, která chce naučit dospělé buňky, aby se přeprogramovaly do zárodečného stavu. Tím by mohlo v organismu dojít k náhradě stárnoucích buněk mladými. Vychází při tom z postupu japonského lékaře Šinji Jamanaky oceněného za svou práci Nobelovou cenou. Start‑up už získal finanční podporu ve výši tří milionů dolarů.

Ale existují i další postupy, které se zkoušejí v boji se stárnutím. Jedním je čištění krevní plazmy. Ta se z těla odebere a po pročištění se vrací zpět. Podobná metoda se v praxi využívá při léčbě některých autoimunitních onemocnění. Pozitivní dopad postupu na snížení biologického věku lidí prokázali vědci vedení Irinou Conboyovu z Kalifornské univerzity. „Proceduru nabízíme v naší klinice na Floridě. Rádi bychom ji začali poskytovat i tady v Česku,“ říká Šrámek.

Velká očekávání vzbuzuje také rapamycin. Látka byla izolována v roce 1972 z půdní bakterie nalezené na Velikonočním ostrově, kterému jeho obyvatelé říkají Rapa Nui. Odtud získala svůj název. Protože potlačuje reakci imunitního systému, začal se přípravek používat jako lék u pacientů po transplantacích, kde zabraňuje odmítnutí nového orgánu. Před nedávnem si však vědci všimli, že působí i jako elixír mládí. Významně prodloužil život kvasinek, červů a myší. Nyní se začíná osvědčovat u lidí. „Rapamycin je asi nejperspektivnějším lékem využívaným ve světě v boji proti stárnutí,“ tvrdí Šrámek.