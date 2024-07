Listopadové americké prezidentské volby se kvapem blíží, a jak to tak vypadá, s jejich přibližujícím se termínem se zvyšuje i šance, že se do Bílého domu vrátí Donald Trump. Celý svět by proto mělo zajímat, že republikánský kandidát nedávno přišel s nápadem zavést desetiprocentní daň na veškerý dovoz ze všech zemí a také až šedesátiprocentní daň na vše, co pochází z Číny. Jakkoliv radikálně to zní, je třeba brát Donalda Trumpa vážně. Již jeho první funkční období ukázalo, že nemluví do větru.

Proto je dobré si připomenout, že něco podobného Trumpovu nápadu už jsme tu měli. A nedopadlo to dobře. Na počátku velké hospodářské krize se ve Spojených státech ocitli ve velkých problémech zemědělci, kteří proto žádali zdanění dovozu ze zahraničí. To dalo vzniknout zákonu o clech z roku 1930, v jehož důsledku se dovozní cla v USA zvýšila v průměru o 47 procent. Vedle zemědělství se nová ochrana týkala širokého spektra průmyslových odvětví.

Americké ochranářské opatření rozpoutalo divokou světovou obchodní válku. Ještě předtím, než zákon o clech vstoupil v platnost, zavedla vlastní odvetná opatření asi desítka zemí. Po roce je následovala Velká Británie, která zavedla cla až do výše 50 procent. Ekonomové se vesměs shodují, že obchodní válka následně rozšířila a prohloubila velkou hospodářskou krizi.

Jsem dalek tvrdit, že nás něco podobného může čekat po případném vítězství Donalda Trumpa. Jak ale američtí komentátoři varují, jestli Trump svou ochranářskou politikou začne bojovat s americkými geopolitickými spojenci v Evropě a Asii, bude se s nimi o dost hůř dohadovat na společné politice proti Číně. Přičemž právě ta je z dlouhodobého hlediska největším rivalem USA i všech dalších demokratických režimů světa.

