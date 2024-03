Pro mnoho lidí je obrazem úspěšného byznysmena mladý vizionář. Ideálně je buď čerstvým absolventem nějaké elitní univerzity, nebo dokonce z vysoké školy předčasně odešel, aby se mohl vypravit za svým podnikatelským snem. Vybaví se nám lidé jako Bill Gates, který spoluzaložil Microsoft, když mu bylo 20 let, Steve Jobs, kterému bylo 21, když spoluzakládal Apple, nebo 20letý zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg či 25letí spoluzakladatelé Googlu Larry Page a Sergey Brin.

Tahle obecně sdílená představa je ale mylná. I když malá skupina výjimečných jedinců v mladém věku vybudovala skvělé společnosti, realita je taková, že většina úspěšných podnikatelů je mnohem starší, často je jim něco přes třicet, čtyřicet, padesát nebo i více let.

Dokládá to i studie zkoumající vztah mezi věkem podnikatele a úspěšností založení vlastního byznysu, kterou provedli výzkumníci z Massachusettského technologického institutu. Jak zjistili, průměrný věk zakladatelů start‑upů v USA byl 42 let. Průměrný věk zakladatelů high‑tech start‑upů (kde by se dalo předpokládat, že zakladatelé jsou mladší) byl ještě o rok vyšší. A průměrný věk zakladatelů vzácných ultrarychle rostoucích jednorožců (1 z 1000 nejrychleji rostoucích podniků) byl dokonce 45 let.

Ukazuje se, že nikoliv mladistvý elán, ale spíše životní zkušenosti jsou tím správným receptem na podnikatelský úspěch. Podle zmíněné studie například platí, že u 50letého zakladatele je dvakrát vyšší pravděpodobnost, že vybuduje prosperující podnik, který upíše akcie na burze, než u 30letého zakladatele. V podnikání evidentně platí: Stáří vpřed!

