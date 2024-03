Na začátku března oslavil zakladatel farmaceutické společnosti Farmak Jiří Žák 87. narozeniny, do důchodu se však rozhodně nechystá. Před třemi lety sice opustil pozici generálního ředitele firmy s ročními tržbami 660 milionů korun, ale na chod byznysu stále dohlíží. „Nechal jsem si e‑mailovou adresu CEO a dělám takového listonoše, třídím a přeposílám došlou korespondenci,“ říká Žák. A snaží se ovlivňovat i strategii rozvoje firmy. „Přesvědčuji teď vedení, aby se pustili do výstavby provozu na výrobu očních kapek za půl miliardy,“ podotýká s tím, že by se Česko mohlo stát méně závislé na dovozu z Asie. Ale konečné rozhodnutí bude už v rukou stávajícího představenstva.

Vedle toho by Žák rád u olomoucké továrny postavil bydlení pro zaměstnance. „Máme připravený projekt na vybudování 120 bytů,“ říká. S jeho realizací však chce počkat, až trochu klesnou ceny stavebních materiálů.

Relaxace v sadu

Žák je stále aktivní ve dvou dalších společnostech – ve Farmaku Moravia vyrábějícím dezinfekce a v Univitu, který se specializuje na veterinární léčiva a doplňky stravy. Každý den sedá k počítači a pracuje. S ohledem na zdraví ale už přece jen trochu omezil obchodní cesty. „V minulosti jsem nevynechal žádný veletrh, nyní jsem se vydal jen do Milána. A to ještě společně s kolegy, kteří část cesty odřídili,“ popisuje. Ale i tak ročně stále najezdí 40 tisíc kilometrů.

O víkendech odpočívá od kancelářské práce u sadaření. „Levou nohu jsem si nedávno trochu pochroumal, když jsem se skoulel se sekačkou,“ popisuje. Má na Slovácku, hlavně v okolí Buchlova, odkud pochází, několik hektarů sadů, další i v podhůří Nízkého Jeseníku. Vysázel více než šest tisíc švestek.