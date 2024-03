Já jsem mladý, říká přesvědčivě Lubomír Stoklásek, ředitel a majitel firmy Agrostroj Pelhřimov, vyrábějící zemědělskou techniku. Narážku na vyšší věk považuje za nepatřičnou. Ačkoliv v lednu oslavil 74. narozeniny, odpočívat se rozhodně nechystá. „Budu pracovat dalších dvacet let,“ plánuje. Patří mezi byznysmeny, kteří řídí firmy i po sedmdesátce. Týdeník Ekonom vybral další kapitány českého průmyslu plánující pokračovat ve svém podnikání. Zjišťoval také, jak se šéfům firem s přibývajícími lety proměnil jejich styl práce a řízení lidí.

Třeba zmiňovaný Lubomír Stoklásek žádné změny svého manažerského stylu nepozoruje. „Řídím lidi pořád stejně,“ tvrdí byznysmen, jehož firma zaměstnává jen na Vysočině přes dva tisíce lidí. „Další dva závody máme v Německu, tři ve Spojených státech a jeden v Polsku,“ vyjmenovává Stoklásek a popisuje, jak před časem koupil německou firmu Stoll, vyrábějící zemědělské nakladače. Téměř sto procent produkce holdingu míří na export.

Když má prozradit recept na úspěch, odpovídá jednoznačně: „Chodíme do fabriky a pracujeme i 12 hodin denně.“ Zní to banálně, ale podle českého byznysmena se na důležitost tvrdé a poctivé práce dnes zapomíná.

I po sedmdesátce přichází Stoklásek ve firmě s novými nápady a inovacemi, do udržovacího režimu se rozhodně přepnout nechystá. Nedávno postavil byty pro zaměstnance, aby přilákal ty kvalitní. Nyní se chce zaměřit na vzdělávání a buduje vlastní učiliště.

Kamery nahrazují obchodní cesty

Také zakladatel skupiny Fenix Cyril Svozil, který letos oslaví sedmdesátku, reaguje na dotazy související s věkem zpočátku pobaveně a lehce dotčeně. „Ani mě zatím nenapadlo o věku příliš přemýšlet,“ říká majitel firmy s obratem dvě miliardy korun. Následně však připouští, že už musel z pracovního nasazení přece jen trochu ubrat. „Dřív jsem trávil většinu času na cestách, teď už mám poslední tři nebo čtyři roky problém vyspat se v cizím prostředí,“ vysvětluje, proč cestování omezil na nutné minimum. A může si to dovolit, protože řízení byznysu už převzaly děti. Největší firmu skupiny Fenix Trading, s níž je spojena většina cest, má pár let na starosti dcera Kateřina Jezerská, šéfování celého holdingu se na začátku letošního roku ujal syn Cyril Svozil mladší.

Místo cesty využijí kameru. Operativní řízení firem se v poslední době výrazně změnilo, nové technologie nahrávají starším šéfům.

Daleké cesty nelákají ani Vlastislava Břízu, majitele a generálního ředitele holdingu Koh‑i‑noor Hardtmuth. „Potřeboval bych letět pracovně do Bangladéše, kdyby mi bylo padesát, už sedím v letadle, ale v mém věku se mi nechce,“ přiznává 77letý podnikatel. Zvažuje, zda se do cílové destinace nevydá s mezipřistáním v Dubaji, kde si dva dny odpočine a pak bude pokračovat.

V Česku spadá pod holding Koh‑i‑noor Hardtmuth celkem 28 společností, dalších pět pak v cizině. Dříve Bříza do všech pravidelně osobně jezdil. „Teď už třeba do Broumova zamířím maximálně jednou za rok,“ popisuje. Má ale ve výrobních závodech kamery, takže každý den sleduje, co se v holdingu děje. „O firmě mám dokonalý přehled,“ podotýká.

Bříza připouští, že bez moderní techniky by byl v mnohem horší pozici. „Operativní řízení firem se v poslední době výrazně změnilo. Lidé si to často neuvědomují, ale nové technologie nahrávají starším šéfům,“ myslí si Bříza.

Vedle kontrol výroby prostřednictvím kamer je dnes běžné uspořádat poradu nebo konferenci ve virtuálním prostředí. „Ještě před covidem jsem skoro každé dva dny provázel nějakou delegaci naším výrobním závodem. Dneska nikdo nepřijede, na všechno máme videokonference,“ říká. Během covidových restrikcí se totiž ukázalo, že řadu administrativy i schůzek lze nahradit dálkovým přístupem. Není to sice tak osobní, ale zase rychlejší, levnější a pohodlnější. A jak se ukazuje, moderní technologie udržují ve hře i starší manažery.

Svět začal vidět barevně

Vedle snížené ochoty cestovat přiznávají někteří sedmdesátníci v čele firem i určitý úbytek sil. „V průběhu života se dostáváte na vrchol. Ale cesta z vrcholu vede prostě z kopce, ať se vám to líbí nebo ne,“ podotýká Vlastislav Bříza s tím, že nejvýkonnější byl v padesáti a za vrchol své kariéry považuje dobu zhruba před deseti lety, kdy se stal Podnikatelem roku a získal i další ceny. „Po sedmdesátce si na vás už nikdo nevzpomene. Možná tak s oceněním in memoriam,“ vtipkuje.

Bříza nepracuje méně než dříve, jen dbá na odpočinek. „Jdu se občas projít, snažím se pohybovat, každý rok jedu na tři týdny do lázní,“ popisuje s tím, že se drží sokolského hesla „Ve zdravém těle, zdravý duch“. V létě jezdí na kole, teď o víkendu si byl v Rakousku zalyžovat. „Na svahu už prostě nejezdím 90 kilometrů v hodině, ale jen padesát,“ popisuje Bříza, jak bere ohled na svůj vyšší věk.