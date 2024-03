Při používání stále složitějších softwarových systémů přibývá i sporů mezi firmami a dodavateli těchto programů. Ne vždy totiž zákazník dostane to, co žádá, a bez zpoždění. Někdy si za to může sám a způsobí si finanční újmu. „Hodnota klíčových systémů, ať ve státní správě nebo v byznysu, se nezřídka pohybuje ve stamilionech, nebo dokonce v miliardách korun,“ řekl Ekonomu Zdeněk Kučera z advokátní kanceláře Dentons, který působí též na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Východiskem z těchto sporů podle něj mohou být mimosoudní dohody, ty však často v praxi komplikuje osobní zášť. Dobrou prevencí je jasné vymezení dodávky, tedy toho, co se vlastně má koupit. Spolu s tím je dobré i stanovit lhůtu dodání, odpovědnost, smluvní pokuty a ošetřit práva duševního vlastnictví.

Jaké firmy se u nás dostávají do sporů o software?

V zásadě každá společnost dnes používá ke svému fun­gování software, může se to tedy týkat všech. Nejzásadnější spory vznikají při implementacích softwaru. Spory řeší i stát.

Kolik takových sporů pravidelně řešíte?

Každoročně jich jsou desítky, což je s ohledem na velikost českého trhu docela hodně. Zaznamenáváme tu znatelný nárůst a důvod je jednoduchý – průmyslové podniky jsou závislé na řídicích systémech, automatizace je všudypřítomná.

Můžete uvést příklad? O co jde nejčastěji?

Mezi typické záležitosti patří implementace softwaru, když je daleko delší, než zákazník očekával. Třeba chtěl spustit internetovou platformu v určitém časovém horizontu, avšak při pozdní dodávce to nestihne. Tím se zpožďuje řada dalších věcí. Důvodem je často malá součinnost mezi zákazníkem a dodavatelem. Mnohdy se setkáváme s tím, že zákazníci nemají dostatečné odborné nebo projektové kapacity takový projekt uřídit. Jindy zase už mají systém a data z něj je potřeba převést do systému nového. Přitom zákazník nemá dostatečné povědomí o kvalitě a struktuře těchto dat, nebo k nim dokonce ani nemá přístup, protože ho má pouze původní provozovatel systému. Na to se nepamatuje, takže se zjišťuje, že data jsou nekvalitní nebo vůbec nejsou k dispozici.

Mluvíte o zdrženích – trvají dlouho?

Většinou jde o několik měsíců, ale může jít i o roky.

O jak velké peníze ve sporech jde?

V případě klíčových systémů, ať ve státní správě nebo i v byznysu, se jejich hodnota nezřídka pohybuje ve stamilionech, nebo dokonce v miliardách korun. Hodnota sporů může být daná zmařenou investicí, to když se projekt vůbec nespustí. I když na něm někdo nějakou dobu pracoval a byly na něj už vynaloženy finanční prostředky. A pak je nutné pořídit systém jiný. Nebo se jedná pouze o smluvní pokuty, které vycházejí ze zdržení dodávky, to se pak strany obvykle hádají, kdo ho zavinil.