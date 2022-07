V pracovněprávních sporech v Česku jde nejčastěji o rozdílné názory firem a zaměstnanců na ukončení pracovního poměru výpovědí. Podle Šárky Kuchařové z advokátní kanceláře Eversheds Suther­land problémy často tkví ve znění pracovní smlouvy. Zaměstnavatelé to někdy podceňují, a jelikož se lidé už neostýchají jít do konfliktu se svou firmou, takových sporů stále přibývá. „Situace na pracovním trhu je z pohledu zaměstnanců již delší dobu dobrá, takže se nebojí své požadavky a skutečné či domnělé nároky vymáhat, a to buď soudně, nebo i mimosoudně, ovšem za asistence právníků,“ řekla týdeníku Ekonom.

Za další důvod toho, že počet sporů roste, považuje Jan Kubica z advokátní kanceláře Moore Legal CZ nízké procento oboustranně přijatelných dohod při alternativních mimosoudních jednáních. Situace se nemění navzdory tomu, že soudní řízení trvá dlouho – v roce 2020 podle statistiky v průměru 1753 dní.

Prevence pomůže

Pracovněprávní spory nejsou jen zdlouhavou, ale i nejistou záležitostí. Podle Kuchařové totiž nelze jednoduše stanovit částku, za jejíž hranicí se firmě vyplatí soudit se ohledně výpovědi z pracovního poměru. „V případě neúspěchu ve sporu jí hrozí, že bude muset nahradit ušlou mzdu, takže ani předem není zřejmé, o jakou sumu půjde,“ připomíná.