Kvůli Rusku nastal poprvé po dlouhé době rozkol mezi Českem a Slovenskem. Kabinet Petra Fialy pozastavil pravidelné konzultace se slovenskou vládou. Podle Jana Rychlíka, historika specializovaného na vzájemné vztahy obou národů, to byl nezbytný krok. „Bylo nutné reagovat na to, že se Slovensko vydává jinou cestou než Česko,“ zdůraznil v rozhovoru pro týdeník Ekonom. Autor nové knihy o slovenských dějinách se také přimlouvá za další pomoc Ukrajině, včetně vyslání vojáků NATO, kteří by tam cvičili místní jednotky a pomáhali udržovat techniku. Volá i po posílení unijních investic na obranu a do vojenského průmyslu. „Pokud se Donald Trump opět stane americkým prezidentem a splní hrozby týkající se fungování a podoby NATO, Evropa se musí postavit na vlastní nohy,“ míní.

Napadlo vás někdy, že se Česko a Slovensko, respektive jejich vlády, spolu rozhádají kvůli Rusku?

Napadlo mě to v okamžiku, kdy na Slovensku loni ve volbách zvítězila strana Směr Roberta Fica. Já jsem český i slovenský občan, na Slovensku volím a Fica jsem si nepřál. Musím však respektovat, že si ho tam většina vybrala. Taková situace tu ale není poprvé. Za vlády Vladimíra Mečiara také byly vztahy mezi Prahou a Bratislavou korektní, nicméně o spolupráci na mezinárodním poli se mluvit nedalo.

Je s ohledem na výlučné vztahy mezi oběma našimi zeměmi od české strany vhodné přerušit mezivládní konzultace?

Krok vlády Petra Fialy jednoznačně schvaluji. Chápu ho ale jako symbolický a myslím, že na běžné kontakty žádný dopad mít nebude. Bylo ale nutné reagovat na to, že se Slovensko vydává jinou cestou než Česko, že se otáčí směrem k Rusku, a to k Rusku putinovskému. Pak spolupráce na mezinárodní poli není možná.

Proč si ale myslíte, že se běžné kontakty mezi Čechy a Slováky nenaruší?

Ani za zmíněného Mečiara se to nestalo. Běžné mezilidské vztahy tu byly vždycky a vždy byly celkem dobré.

Takže se spory týkají jen politiků a po příštích volbách bude zase všechno jinak?

Nemůžeme mít exkluzivní vztahy jen proto, že jde o Slovensko a že si jazykově rozumíme. To je druhořadá záležitost. I když stále má vliv, že jsme sedmdesát let žili v jednom státě a svým způsobem jsme společně žili i předtím v habsburské monarchii. Na tom ale politika nestojí. Mezinárodní vztahy se utvářejí podle toho, jakou politiku ta která vláda dělá. Slovensko ji dělá jinou, a to se někde odrazit musí. Spoléhám na to, že po dalších volbách tam bude vláda jiná.

Postoj k Moskvě odlišuje českou a slovenskou politiku, ale podle průzkumu agentury STEM i u nás téměř sedmdesát procent dotázaných chce mezi Ukrajinou a Ruskem mír, a to i za cenu ukrajinských územních ústupků. To není pro českou vládu výzva?

Ukončit válku na Ukrajině si přeje každý. Viděl jsem ale v novinách karikaturu – na obrázku Fiala říká Ficovi: Promiňte mi nedostatečnou znalost slovenštiny, ale mír a kapitulace je slovensky totéž? O tom to celé je. Mír za cenu územních ústupků nebude žádný mír, protože není žádná záruka, že Rusko znovu nezaútočí. To, co tu lidé říkají či neříkají, pro mě není směrodatné. Většina francouzských a britských občanů v roce 1938 také požadovala mír za každou cenu, konkrétně za cenu části československého území. Jak to dopadlo, to všichni víme. Od rozhodování tu přece jsou politici. Lidé v průzkumech veřejného mínění také například chtějí nízké daně a současně dobré sociální zabezpečení, což objektivně nejde dohromady.

Německý a maďarský vliv

Jsou Slováci jiní než Češi?

Určitě, jinak by to byl jeden národ, a to není.

Slovensko je rozpolcené. Lidé na venkově mají velmi konzervativní názory a jsou náchylní věřit různým populistickým slibům.

Upřesním otázku: My se často považujeme za liberály a pragmatiky, ve Slovácích vidíme tu socialisty, tu konzervativce, ale hlavně daleko větší romantiky. Je to tak?

Nevím, jestli to lze takhle říct, Slovensko je hlavně rozpolcené. Rozdíly v prioritách různých sociálních skupin tam jsou větší než u nás. Úplně jiná je situace mezi intelektuály a lidmi v Bratislavě či Košicích s příjmy, že se nemusí zajímat o to, kolik představuje minimální mzda, a jiná u nějakého zemědělce v okrese Spišská Nová Ves. Každý brání své zájmy, pro což mám samozřejmě pochopení. Jde ale o obecnější jev. V každém státě to je jiné v metropoli a jiné v okrajových oblastech. I v USA lidé odlišně vnímají politiku v New Yorku nebo Los Angeles a jinak v povodí Mississippi. Avšak na Slovensku je to skutečně markantní, lidé na venkově mají velmi konzervativní názory a jsou náchylní věřit různým populistickým slibům.