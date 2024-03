Do nemocničního pokoje plného umírajících dětí v kómatu vešla skupina vědců. „Chodili od postele k posteli a dětem píchali injekce s novým extraktem – inzulinem. Když se dostalo na poslední dítě v kómatu, první dítě, kterému byla injekce aplikována, se pomalinku začínalo probouzet. Brzy se jedno po druhém probudily všechny ostatní. Místnost smrti a šera se stala místem radosti a naděje,“ napsala o tom, co se v roce 1922 odehrávalo na oddělení s diabetickými dětmi v nemocnici v Torontu, kanadská organizace Diabetes Hope Founda­tion, která se věnuje léčbě pacientů s cukrovkou.

Nedostatek inzulinu byl pro všechny nemocné trpící cukrovkou ještě před jedním stoletím v podstatě rozsudkem smrti. Inzulin je jedním z nejdůležitějších hormonů v těle, říká totiž našim tkáním, aby vstřebávaly cukr z krve.

Příliš málo tohoto hormonu vede k vysoké hladině cukru v krvi, což má za následek cukrovku, která vy­volává řadu vysilujících příznaků: únavu, rozmazané vidění, otupělost a v posledním stadiu i kóma a následně smrt. Není divu, že objev kanadských lékařů, kteří dokázali hormon inzulin izolovat a jeho pomocí cukrovku léčit, byl oceněn Nobelovou cenou za medicínu. Jak ale dokládají nedávné výzkumy, jakkoli je pro nás hormon inzulin životně důležitý, když je ho moc, může nám také hodně škodit.

Sladkostmi k předčasnému stáří

Tým výzkumníků z University of Westminster v nedávné práci publikované v časopise Antioxidants popsal, jak příliš mnoho tohoto hormonu urychluje stárnutí buněk. Jak autoři píší, inzulin nepodporuje pouze nezbytné odstraňování cukru z krve. Také signalizuje buňce, že energie je dostatek, a proto není třeba šetřit a hospodařit se zdroji.

„Inzulin urychluje životní cyklus buňky, aby se rychleji dělila, zabraňuje jakýmkoli pauzám na kontrolu, zda replikace proběhla správně, a zabraňuje vnitrobuněčnému úklidu,“ vysvětlují vědci. Bez tohoto úklidu se zpomaluje vyřazování buněk, které jsou poškozené tak, že je nelze opravit. Když se počet starých buněk v tkáních příliš zvýší, může dojít k rozvoji chronických onemocnění a také se začnou projevovat vnější příznaky stárnutí.

Jak ostatně doložily i jiné výzkumy, nadměrná konzumace cukru, která vylučování inzulinu stimuluje, může mít kromě jiného i negativní vliv na zdraví vaší pokožky a podílet se na vzniku nebo zhoršení kožních onemocnění, jako je například lupénka a akné. Mnoho cukru v jídelníčku může dokonce způsobit známky předčasného stárnutí, jako jsou jemné vrásky a ochablost.

Vědci radí konzumovat více potravin, které nezvyšují hladinu cukru v krvi – například vejce, celozrnné výrobky, ořechy, listovou zeleninu, ryby a avokádo.

Zkrátka, když je inzulinu v organismu příliš, může to být zdraví nebezpečné a urychlit stárnutí. To pro běžného strávníka ve vyspělém světě není dobrá zpráva. Když totiž dlouhodobě konzumujete běžnou západní stravu plnou rafinovaných obilovin, nápojů s vysokým obsahem cukru a sladkostí, je velká pravděpodobnost, že inzulinu máte víc, než by bylo záhodno.

Změňte jídelníček

Jak tedy můžeme snížit příliš velké množství inzulinu v našem těle? Jedním ze způsobů je ketogenní dieta, která velmi výrazně omezuje příjem cukrů v jídle a nahrazuje je bílkovinami. Podle této diety by měli lidé denně zkonzumovat méně než 200 kalorií v podobě sacharidů, což je mimochodem obrovský pokles oproti více než 1000 kaloriím ze sacharidů, které konzumuje většina lidí žijících ve Spojených státech.

Vědci však tvrdí, že většina lidí nemusí tak radikálním způsobem měnit svůj jídelníček, aby snížila hladinu inzulinu a oslabila vliv tohoto hormonu na buněčné procesy. Stačí, když budou prostě jíst o něco méně. Lidé tak mohou například vyzkoušet 24hodinový půst, při kterém jedí jen jednou denně, a to tolik, kolik chtějí. Vědci také radí konzumovat více potravin, které nezvyšují hladinu cukru v krvi – patří mezi ně například vejce, celozrnné výrobky, ořechy, listová zelenina, ryby a avokádo –, a méně potravin, které ji zvyšují, jako jsou jogurty, džusy, těstoviny, brambory a mléko.

Úbytek cukru se v těle ihned projeví. Když je v krvi méně jednoduchých cukrů a méně inzulinu, tělo začne rozkládat více tuků na energii, z níž se následně uvolňují molekuly zvané ketony. Zatímco inzulin signalizuje buňkám, že energie je dostatek, ketony signalizují, že doba je chudá, a podporují tak co nejefektivnější zacházení s energií.

Právě to vede podle vědců ke „zdravějším buňkám, zdravějšímu jedinci a šanci na maximalizaci délky života“. V současné době dokonce probíhají klinické studie, jejichž cílem je zjistit, zda užívání ketonů prostřednictvím doplňků stravy může také zpomalit stárnutí buněk. Experimentální studie na octomilkách nebo myších již ostatně zjistily, že snížená hladina inzulinu u nich podporuje dlouhověkost.

Jak vědci z University of Westminster vysvětlují, díky lepším hygienickým podmínkám, lepší veřejné bezpečnosti, snížení hladu a pokroku v medicíně se lidé v současnosti dožívají vyššího věku než kdykoli předtím. Zároveň se však často během těchto dalších „přidaných“ let netěší příliš dobrému zdraví. Řešením by podle nich mohlo být právě zpomalení buněčného stárnutí. „Úspěšně jsme prodloužili stárnutí; naším dalším cílem by mělo být prodloužení mládí, a pokud se nám to podaří, pak můžeme začít posouvat hranice prodloužení délky života,“ píší ve svém článku.