Aktuální zimní sezona začala na sjezdovkách českých hor slibně, skiareály mohly už na přelomu loňského listopadu a prosince zažehnout sněžná děla a spustit první vleky. Nápor o svátcích se ale nekonal, protože přišla silná obleva. Přestože na začátku ledna opět uhodily mrazy, zkušenosti z posledních let ukazují, že sněhu bude nejspíš po zbytek zimy padat poskrovnu. V posledních deseti letech překonala průměrná teplota vzduchu za lyžařskou sezonu devětkrát dlouhodobý průměr, a přírodního sněhu tak ubývá. Klimatické změny stále výrazněji ovlivňují nejen byznys skiareálů, ale i ekonomiku celých horských středisek a ve finále také ceny nemovitostí a složení obyvatel.

Podle Libora Knota, ředitele Asociace horských středisek ČR, je zhruba od sezony 2014 až 2015 hlavním směrem investic lyžařských center zasněžování. „Spoléhat se jen na přírodní sníh nelze, to nakonec platí také v Alpách, kde vidíte sněžná děla i ve výšce nad 2500 metrů nad mořem,“ říká Knot. Podle něj se ale rychle zvyšuje efektivita zasněžovacích tyčí a děl, snižuje se jejich energetická náročnost, vznikají akumulační nádrže pro technické zasněžování a díky moderním technologiím stačí sněhu pro úpravu sjezdovek méně.

Státy s nejvyšším podílem lyžařů (v %) Zvětšit přes celé okno

Ne všude to ale bude stačit. Knot připouští, že řada ze stovek malých areálů v Česku nemusí mít finance na zasněžování a může mít při teplejších zimách problémy se udržet. To bude platit i pro mnoho lyžařských center v dalších evropských zemích.

Podle výzkumu francouzských a rakouských vědců zveřejněného v časopisu Nature bude více než polovina evropských skiareálů velmi ohrožena nedostatkem sněhu, pokud globální průměrná teplota překročí hranici oteplení o dva stupně Celsia vůči preindustriálnímu období. K tomu se nezadržitelně blíží. Nyní je u hranice 1,5 stupně a při setrvačnosti klimatu poroste ještě minimálně do poloviny století, nejspíš ale i poté. „Za realistický scénář považuji růst globální teploty o tři stupně Celsia do konce století,“ uvedl klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu Radim Tolasz.

Ve vnitrozemí, tedy i v Česku, se přitom teploty zvyšují asi o polovinu rychleji, než je globální průměr. Na nadmořské výšce a také místních klimatických specifikách tak bude záležet stále více. Jak uvádí výzkum z časopisu Nature, při dvoustupňovém globálním oteplení bude ve vyšších horách ohrožena nedostatkem sněhu jen asi třetina lyžařských resortů. Ve středních a nižších polohách to ale bude naprostá většina a na zajištění pořádné lyžařské sezony nebudou asi v polovině těchto lokalit stačit ani sněžná děla.

Proč lidé kupují nemovitosti v alpských střediscích (v %) Zvětšit přes celé okno

Přestože to je předpověď na desítky let dopředu, už nyní kvůli oteplování klimatu řada skiareálů skončila. Podle ekologické organizace Legambiente se v Itálii z tohoto důvodu zavřelo 249 středisek a podobné množství funguje pouze částečně. Končí i lyžování mimo zimní měsíce. Podle studie odborníka na horský turismus Laurenta Vanata bylo v 90. letech během léta v Alpách v provozu 40 skiresortů, loni to byly jen čtyři.