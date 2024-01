Jedna koruna, kterou člověk utratí za permanentku ve skiareálu, přinese dalších sedm korun z návazných služeb. „Úspěch Rakouska tkví v tom, že si tam tuto rovnici uvědomují a z těch sedmi korun se poměrně významná část vrací do rozvoje horských středisek,“ říká Ondřej Špaček, ředitel analytické společnosti Kreia Group, která se zaměřuje na oblast cestovního ruchu, sportu a regionálního rozvoje. Podle něj by se zvlášť v současném období oteplování klimatu, které zatěžuje skiareály vysokými investicemi do zasněžování, měl na rozvoji tuzemských lyžařských středisek víc podílet stát, obce, ale i okolní podnikatelé, jejichž výnosy jsou značně závislé právě na kvalitě sjezdařských center.

Jaký dopad mají klimatické změny a oteplování na české skiareály?

V Česku evidujeme přes 150 horských středisek a dalších přibližně 300 malých skiareálů. Těch zhruba 150 středisek disponuje vyšší úrovní zázemí, lanovkami nebo více vleky, z nich je kolem 20 skiareálů velkých a významných. Stovky malých „hobby“ skiareálků jsou především potomky historie, postupně zanikají nebo se udržují s vypětím sil. A protože se nacházejí spíše v nižších polohách, jsou dlouhodobě neudržitelné. V dohledné době pěti až deseti let jich pravděpodobně významná většina vymizí z mapy. Tedy pokud nebudou chtít jejich majitelé výrazně investovat do systému zasněžování, a i tak by se asi museli smířit s finančními ztrátami z jejich provozu.

Jak dopadnou klimatické změny na střední a větší skiareály?

Bude hodně záležet na tom, v jaké jsou nadmořské výšce a jestli mají svahy správnou expozici. Střediska se sjezdovkami na jižních svazích budou mít v budoucnu problémy i ve vyšších nadmořských výškách. Lépe budou určitě prosperovat areály, které jsou ve vyšší nadmořské výšce a jejich sjezdové tratě leží spíše na severních svazích hor. Záleží také na místních geomorfologických a klimatických podmínkách.

Zanikly v poslední době nějaké střední nebo větší areály kvůli špatným klimatickým podmínkám?

Není mi známo, že by větší areály zanikaly, ale několik středně velkých areálů je ve ztrátě. Není to jen kvůli samotným klimatickým změnám nebo nedostatku investic na boj s nimi, ale mají také další potíže, například nevyjasněné vlastnické vztahy či vysoké nájemné pozemků.

Střediska se sjezdovkami na jižních svazích budou mít v budoucnu problémy i ve vyšších nadmořských výškách.

Jakými způsoby lze bojovat s oteplováním a nedostatkem sněhu?

Jsou tu dva hlavní směry. Jednak se využívají moderní technologie. V tomto ohledu mají skiareály několik možností. Pomocí systému detailně mapují všechny plochy sjezdovek a díky satelitu a GPS optimalizují úpravu sjezdovek rolbami, které jsou na systém napojené. Tím se sníh efektivně rozhrnuje, kde je potřeba, a vlastně se tak šetří. Ve větších střediscích už je to poměrně běžné. A samozřejmě se dnes musí uměle zasněžovat. A to tak, aby to provozovatele nezruinovalo, takže se uplatňují stále lepší a efektivnější technologie a přístupy.