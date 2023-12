Důchodová budoucnost dnešních čtyřicátníků a mladších Čechů je už celkem jasná – budou pracovat déle než jejich starší spoluobčané. Kdo se narodil počátkem 80. let, patrně až do 67 let. Zároveň bude podle projekcí ministerstva práce klesat náhradový poměr, tedy poměr hrubé mzdy k výši přiznané penze – ze současných skoro 46 procent pod 40. Tato redukce má pomoci zajistit udržitelnost důchodového systému. Aby takový byl, po letech debat začne erár lidi motivovat, aby se na stáří připravili sami a starobní důchod v něm nebyl jejich jediným příjmem. Sněmovna v listopadu schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony o finančním trhu a podpoře na stáří. „Nabízí širší možnosti nad rámec současných produktů, které zůstávají zachovány, a také větší flexibilitu při rozhodování, jakým způsobem se na stáří zajišťovat,“ říká Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR.