Nová možnost, jak si spořit na stáří, takzvaný dlouhodobý investiční produkt (DIP), přivádí do důchodového systému dosud málo vídaný prvek a dává šanci na byznys novým subjektům. Vedle devíti penzijních společností, u nichž si dnes přes čtyři mi­liony Čechů ukládá peníze na důchod ve čtyřech typech fondů, by od 1. ledna měly desítky či možná stovky nových poskytovatelů začít nabízet investice na důchod s podporou státu.

Příslušný návrh zákona o nové podobě penzijního systému měla v týdnu projednat Poslanecká sněmovna (v době uzávěrky nebylo možné vědět, zda se tak stalo). O DIP, který je jeho součástí, se hovoří i jako o revoluční změně, dokonce jdou hlasy, že by si za nápad vláda zasloužila Nobelovu cenu. Jeho podstatou je zásadně rozšířit možnosti Čechů, jak se zajistit na důchodové roky v takzvaném třetím důchodovém pilíři, kam si posílají peníze sami. Zatím ale stát omezuje způsoby, jak to dělat.

Investice s cílem vylepšit si důchod budou lidem smět nabízet banky, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti a další subjekty. „Rozšíří to okruh možností tvořit úspory na stáří s daňovou podporou a sekundárně také rozvoj kapitálového trhu,“ říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.

V případě uzákonění DIP bude záležet na jednotlivých společnostech, co začnou nabízet. Mohou to být například populární ETF instrumenty, které kopírují ceny podkladového aktiva. Tím může být komodita, dluhopis, akciový index nebo koš jiných aktiv, například akcií vybraného regionu. Může jít i o klasické investiční cenné papíry, jako jsou akcie, ale také o složitější typy rizikových finančních derivátů. Lidé budou moci dosáhnout vyššího zhodnocení za cenu vyššího rizika, a to se státní podporou. Ročně si budou moci z daní odečíst až 48 tisíc korun.

Počet účastníků, kteří si spoří na stáří ve 3. pilíři Zvětšit přes celé okno

„Jednoznačně půjde o další motivaci domácností ke spoření na stáří, povede to k větší odpovědnosti obyvatelstva a zapojení kapitálového trhu při tvorbě dlouhodobých úspor,“ myslí si Martin Řezáč, šéf Erste Asset Management v ČR a šéf Asociace pro kapitálový trh ČR.