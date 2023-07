Před lety obýval kanceláře Strakovy akademie, šest let řídil Českou národní banku, dnes je v předdůchodu a pár dní v týdnu úřaduje z malé kanceláře pojišťovny Allianz. Když má Jiří Rusnok volno, zahrádkaří na chalupě a kutí.

Podle jeho názoru Česko v příštích letech nečeká příliš zářná budoucnost. „Máme tu deglobalizaci, dekarbonizaci a stárneme. Jsem skeptický a myslím, že nás čeká vleklá stagnace ekonomiky,“ říká. Transformaci ekonomiky budeme muset podle jeho slov z něčeho zaplatit, ovšem zároveň budeme mít k dispozici méně pracovních sil. „Cena práce tak bude vyšší. Všechny bohaté státy, které jsou postižené stárnutím, tak budou muset dávat více do přerozdělování ve prospěch postproduktivních generací. Zároveň tak budou muset více financovat svůj provoz na dluh,“ popisuje.

V rozhovoru pro Ekonom někdejší šéf ČNB dále vysvětluje, proč jsou tuzemské odbory ve srovnání se zahraničím tak slabé, proč Česku hrozí opětovný růst inflace či co považuje za svoji největší profesní chybu.

Teď v červenci se premiér Petr Fiala pochválil za pokles inflace pod 10 procent. Je to opravdu i jeho zásluha?

Zaprvé není vůbec co oslavovat. Inflace je bohužel stále na úrovni téměř pětinásobku inflačního cíle. Mluvit o tom vůbec jako o události mi připadá opravdu nadnesené. Zadruhé vláda rozhodně nemůže mluvit o nějakých zásluhách, obzvlášť pokud je tu skoro desetiprocentní inflace. Postupnému poklesu inflace předcházelo to, že vystoupala do těch nebeských výšin. Jelikož jde o meziroční srovnání, tak by se u nás musely dít skutečně hrozné věci, aby ještě dál rostla. To je řekněme statistický efekt. A za třetí funguje měnová politika, která má zpoždění rok až rok a půl, takže dnes působí sedmiprocentní úroková sazba.

O inflaci se mluví jednou jako o Babišově, jindy zase Fialově drahotě. Jak to je?

Je to součást politického boje, ve kterém se dneska všechno personifikuje. Já beru fakta a inflace je dobře zanalyzovaná. Víme, že přišel externí šok. Ano, opravdu tu bylo dobré podhoubí pro vzestup i domácí poptávkové inflace. Všichni, kteří byli v rozhodovacích pozicích, se na ní podíleli. Personifikovat to, kde začíná ta či ona inflace, když u jejích faktorů rovněž hrají roli obrovská časová zpoždění, je logicky nesmysl.

Efekt měnové politiky má zpoždění rok až rok a půl. Je tedy současná vysoká inflace vaše, respektive vaší bankovní rady?

Když to vezmete takto technicky, tak ano. Nelze to ale zužovat tak, že by veškerá makroekonomická nerovnováha v ekonomice měla padat subjektivně na konkrétní vedení centrální banky, respektive vůbec na centrální banku. Můžeme jistě debatovat, jestli politika centrální banky nebyla v historii více uvolněná, než musela být.

Je absurdní, že kurzový závazek dnes kritizují lidé, kteří se hlásí k odkazu silné koruny. Mluvím o současném vedení bankovní rady.

To mluvíte o kurzovém závazku, který tu byl od roku 2013 do roku 2017?

Ne, spíše jestli jsme neměli začít zvyšovat sazby dřív, jestli jsme je v době covidu měli tolik snížit až na 0,25 procenta. Dnes intuitivně říkám, že jsme měli být přísnější. To všechno jsou relevantní otázky. Osobně si nemyslím, že bychom ale udělali v minulosti nějakou zásadní měnověpolitickou chybu.

Občas se někdo ozve, že v kontextu dnešní měnové politiky neseme i náklady délky trvání kurzového závazku.

Analýzy, které já jsem viděl, říkají, že jeho celkový národohospodářský účinek byl pozitivní. Samozřejmě nějaké náklady to má, ale celkově, když se vezme obnovení tempa hospodářského růstu a další, pozitivní výnosy převýšily jeho náklady, a tudíž to bylo z národohospodářské perspektivy správně. Zároveň je absurdní, že ho dnes kritizují lidé, kteří se hlásí k odkazu silné koruny.

Tím máte na mysli guvernéra Aleše Michla?

Teď mluvím o současném vedení bankovní rady. Jsou tam lidé, kteří závazek opakovaně kritizují. Bylo by fajn, kdyby byli názorově konzistentní. Právě díky závazku mají dnes devizové rezervy v hodnotě přes tři biliony korun. Bez nich by tahle země nemohla vůbec o nějaké doktríně silné koruny mluvit. A rozhodně by neprošla takovým, řekl bych, klidným způsobem turbulencemi, které nastaly teď po ruské agresi a té řekněme postcovidové krizi. Bez rezerv bychom byli ve velmi podobné situaci jako Maďarsko, které musí mít vysoké sazby a stejně je maďarský forint velmi volatilní.