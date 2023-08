1. Obří plachty mají ozelenit lodní dopravu

Foto: Business Wire

Nákladní loď Pyxis Ocean vybavená obřími speciálními plachtami se vydala na první plavbu. Britská přepravní společnost Cargill, která si ji pronajala, doufá, že technologie pomůže k zelenější budoucnosti oboru.

Lodní doprava vytváří asi 2,1 procenta celosvětových emisí oxidu uhličitého. Použití pevných plachet WindWings má za cíl snížit spotřebu paliva a tím i uhlíkovou stopu lodní dopravy.

První cesta revolučního typu lodi povede z Číny do Brazílie a potrvá asi šest týdnů. Bude to její křest v běžném provozu. Z přístavu vyjede na motor a plachty se na moři otevřou. Jsou vysoké 37,5 metru a vyrobené ze stejného materiálu jako běžné větrné turbíny. Konstruktéři si slibují, že by se po dobu provozování lodi mohly snížit jí vyprodukované emise o 30 procent.

Novinku vyvinula britská firma BAR Technologies. Pokračuje v práci týmu, který stavěl závodní loď pro transoceánskou regatu Americký pohár v roce 2017. Šéf John Cooper dříve pracoval pro stáj McLaren formule 1.

„Kdybyste se zeptali lidí v lodní dopravě na dekarbonizaci před pěti lety, řekli by, že bude velmi obtížná. Nyní hledají, jak k ní přispět, jen trochu bojují s tím, jak to udělat,“ prohlásil Jan Dieleman, prezident Cargill Ocean Transportation.