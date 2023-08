Každé tři minuty zemře v Evropě jeden člověk na rakovinu tlustého střeva. Změnit tuto statistiku by měl pomoci start‑up Maia Labs, který před rokem v Brně založil Lukáš Loun. Lékařům dodává pomocníka vytvořeného umělou inteligencí. Jeho předností je, že výrazně zkvalitní a urychlí vyšetření. Start‑up postoupil do závěrečného kola soutěže Vodafone Nápad roku, které se letos zúčastnilo 129 inovativních firem.

„Maia je kolonoskopický modul, který může vidět i to, co člověk nevidí, nikdy se neunaví a je naučen na tolika vyšetřeních, kolik člověk není schopen za celý život vidět. Vytvořili jsme umělou inteligenci, která detekuje adenomy, tedy polypy, kde rakovina vzniká, a měří jejich velikost. V budoucnu je dokáže i klasifikovat, takže lékař bude moci okamžitě jednat, a to v reálném čase přímo při endoskopickém vyšetření tlustého střeva,“ vysvětluje Loun.

Včasná diagnostika je zásadní. Česká gastroenterologická společnost připomíná, že čekací lhůty na vyšetření jsou v některých okresech až čtyři měsíce. Nasazení nové technologie by mohlo zvýšit obslužnost pacientů až o 20 procent.

Přístroj napíše i zprávu

Nový přístroj je vlastně upraveným průmyslovým mikropočítačem používaným v automotive u samořiditelných modulů. Pro zdravotní účely je upraven tak, aby se dal připojit k jakémukoliv endoskopu na trhu. „Na této krabičce dokážeme v reálném čase provozovat naši umělou inteligenci, která využívá nejnovějších kontextuálních modelů podobně jako ChatGPT. Řešení je unikátní v tom, že se neučí ze snímků jako jiné metody, ale z videa. Dokážeme tím za výrazně kratší čas dosáhnout stejných výsledků,“ vysvětlil autor projektu týdeníku Ekonom.

Modul se ke klasické endoskopické věži připojí jediným kabelem. Lékař sleduje průběh vyšetření na externím monitoru. Instalace zabere deset minut. Obraz z endoskopu je rozostřený, algoritmy ho ale vyčistí a zvýrazní jednotlivé struktury. Abnormality jsou v nich pak lépe vidět. Když je Maia zaznamená, označí nález a z přístroje se ozve pípnutí. K vyšší kvalitě a rychlosti vyšetření se jako další výhoda brněnské novinky přidává nižší riziko, že lékař něco přehlédne.

Algoritmus současně předpřipraví i lékařskou zprávu se všemi náležitostmi včetně typu, velikosti, umístění a fotografie nálezu s odkazem viditelným ve videu pořízeném při vyšetření.