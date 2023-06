Česká rodinná firma Albixon vyrobila a instalovala po Evropě desítky tisíc bazénů. Po obrovském nárůstu během pandemie covidu ale poptávka klesla a bazénářská společnost se vydala do solárního byznysu. Díky akvizici chce koncem příštího roku měsíčně montovat fotovoltaické elektrárny za 100 milionů korun, ročně tedy přes miliardu. Zakladatel firmy Jaroslav Smetana předpokládá, že obrovská konkurence na tomto trhu, která nabobtnala hlavně loni, se postupně zredukuje na silné hráče.

Donedávna většinový majitel Albixonu se ale z byznysu postupně stahuje. Řízení firmy v minulých letech předal profesionálnímu managementu a svůj vlastnický podíl prostřednictvím svěřenského fondu rodině. Zároveň vytvořil s pomocí poradce rodinnou ústavu, která definuje principy, jimiž se řídí a bude v budoucnu řídit další předávání majetku a mezigenerační obměny. Například i pravidla, za jakých lze vyloučit člena z rodinné rady.

Firmu jste předal pár let před šedesátkou. Proč tak brzy?

K předání firmy mě inspiroval Tomáš Baťa. Před pár lety jsem objevil jeho knihu úvah a fascinovalo mě, kam až dotáhl filozofii práce a vedení lidí. Ale když tragicky zemřel, nebylo dořešené nástupnictví. To dalo zárodek baťovským sporům, rozdělení rodiny a soudům.

Firmu jste nejdřív zkoušel převést na rodinu sám a pak jste požádal o pomoc poradce Davida Krajíčka. Na čem ztroskotalo samostatné převedení?

Majetek jsem předával poprvé v životě, nikde jsem se to neučil. Nejdřív jsem dospěl k tomu, že musím napsat závěť. Takže jsem ji napsal a chtěl jsem i po dětech, aby napsaly své závěti. Bylo to asi trochu morbidní. Děti se ptaly, proč by měly psát jako mladí závěť. Cítil jsem, že to není ono a že to závětí ani není dořešeno. Tak jsem pátral a zjišťoval, až jsem narazil na seminář pana Krajíčka. Vyděsilo mě, když jsem se tam dozvěděl, že velká část firem přijde o většinu svého majetku do tří let od mezigeneračního předání.

Ve starším rozhovoru pro Seznam Zprávy jste uvedl, že jste firmu ovládal jako Čingischán. Co jste tím myslel? Měl jste pocit, že jste příliš autoritativní, a dospěl jste k tomu, že by firma měla jít jiným směrem?

Když jsem firmu předal, měla přes 500 lidí a 1,5 miliardy obrat. Byl jsem statutár, ředitel, šéf technického úseku, staral jsem se o nákup nemovitostí a jejich správu a v podstatě jsem ze sebe udělal instituci. Všechno jsem ovládal, všemu jsem vládl, do všeho jsem mluvil, takový ten typický podnikatel zakladatel, který se nebyl schopen z toho vymanit. Firma vyrostla, ale moje myšlení zůstalo pořád stejné – o všem chci vědět a všemu rozumím. Chtěl jsem, aby procesy ve firmě nestály pouze na mně, respektive na jedné osobě. Kdyby se se mnou něco stalo, co by pak dělali.

V řadě firem se dnes razí volnější a familiárnější přístup k řízení. Například ve společnosti DEK si šéf se všemi tyká. Je to dobře?

Moje velká poklona vůči nim, DEK je rodinná a velice úspěšná firma. Nemyslím si ale, že familiárnost je úplně v pořádku, protože – jak říkal již zmíněný Tomáš Baťa, můj velký podnikatelský vzor – úsměv a radost si nechte doma pro ženu, děti a rodinu, ale v práci se potýkáme s vážnými a důležitými problémy, a tady úsměv nemusí být vždy namístě. Práce je jiná disciplína než zábava. Přátelská atmosféra na pracovišti je bezpochyby dobrá, ale přítomnost určité autority ve smyslu požadavků na pracovní výkon je namístě a bez toho to nejde. Lidé by měli pořád soutěžit a zvyšovat výkon. Jen efektivní práce má smysl.

Když na poradu přijde žena, všichni chlapi jsou slušnější a klidnější, což určitě prospívá, ale byznysový svět je prostě mužský.

Podle průzkumu pro summit Family Business Week patří čtvrtina českých firem s jedním majoritním vlastníkem ženám. Je to hodně, nebo málo?

Nechce se mi věřit, že by v českém byznysu byla čtvrtina žen v roli majitelky a zakladatelky firmy. Tipl bych si tak pět procent. Třeba jsou některé tyto dámy vdovy po zakladateli.

Co tato čísla říkají o světě byznysu?

Že žijeme v mužském světě, respektive v byznysu mužský svět pořád ještě funguje.

Měly by ženy víc vstupovat do byznysu a přinést do něj větší porci konsenzuálního přístupu?

Mužský svět sám o sobě neexistuje a je vždycky doplňovaný tím ženským. Stejně jako chlapi doplňují ženský svět ve školách nebo v módě. Je fakt, že když na poradu přijde žena, všichni muži jsou slušnější a klidnější, což určitě prospívá. Mám obdiv a úctu k ženám, ale byznysový svět je prostě mužský, tak je to postavené. Chlap má víc času, zpravidla není na mateřské a odmalička se ho někdo ptá, čím budeš nebo kolik chceš vydělávat.